«الخطوط القطرية» تتوقع خسائر في مارس 2018

سنغافورة (وكالات)

توقع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أمس الإعلان عن تكبد خسائر في السنة المالية حتى نهاية مارس 2018 وذلك في ظل العقوبات التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر). وقال «إن الخطوط القطرية تريد مبادلة حيازات الأسهم بينها وبين شركات الطيران في محفظتها لتصبح ناقلة عملاقة افتراضية بما يساعدها على تحقيق وفورات الحجم في التفاوض على الوقود والمناولة الأرضية والصيانة ومشتريات الطائرات».

وحمّل الباكر في تصريح لقناة «سي إن بي سي» الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية حماية قطر، وطالبه بسرعة التدخل، مُضيفاً «يسعى ترامب إلى فعل ما يُمكن لحل الأزمة الخليجية، ولكني أرجو أن يفعل أكثر من ذلك، بعد أن تعهد لتميم بن حمد، حل الأزمة سريعاً، ونحن نعتمد عليه في ذلك»، وتابع قائلا على هامش مؤتمر في سنغافورة «الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية قطر، فنحن شركة طيران أميركية، ولكم جالية أميركية كبرى في بلادي، وتتمتعون بامتيازات ومصالح هامة فيها، لذلك يتوجب عليكم أنتم الأميركيين، أن تمنعوا حصول أي أمر سلبي يُمكن أن يطال بلادي».