«ديلي إكسبريس» تبرز حقوق البحرين بمطالبة قطر إعادة أراضيها المقتطعة

دينا محمود (لندن)
أبرزت وسائل إعلام غربية تصاعد الأزمة التي تعصف بالخليج منذ أكثر من 5 أشهر، جراء تشبث النظام القطري بمواقفه المتعنتة، ورفضه للاستجابة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين). وسلطت صحيفة «دَيلي إكسبريس» البريطانية
في تقرير حمل عنوان «توترات حرب قطر تتصاعد»، الضوء على ما بثته وكالة الأنباء البحرينية قبل أيام بأن قطر «سلخت» أراضي بحرينية على مدار قرنٍ من الزمان.
|
كما أبرز التقرير اتهام المنامة لحكام الدوحة بدعم الإرهاب، والعمل على مدى سنوات على تهديد أمن البحرين، وتقديم الدعم لكل مخرب وإرهابي، وممارسة كل أساليب التهديد لأمن واستقرار وسلامة البحرين على مدى عقدين من الزمن. وأشار إلى ما ورد في البيان البحريني من أن ما يتضمنه من اتهاماتٍ للنظام القطري لا يُساق اعتباطاً بل إنه موثق بالأدلة والبراهين ومسجل بمكالمات هاتفية. ولم يغفل الإشارة إلى أن النظام القطري متهمٌ من الأصل بدعم التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم «داعش» الإرهابي، و«حزب الله» اللبناني الموالي لإيران.
|
من جهتها، أولت صحيفة «باكستان أوبزرفر» اهتمامها بتوسيع تركيا رقعة وجودها العسكري في قطر، وهو ما يدحض كل ما يردده مسؤولو النظام الحاكم في الدوحة من مزاعم بشأن حرصهم على سيادة بلادهم ورفضهم التدخل في شؤونها الداخلية. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه بات الآن لتركيا أكبر مشروع ذي طابع عسكري على الأراضي القطرية، وذلك بعد الافتتاح الرسمي قبل يومين لمركزٍ لأنظمة محاكاة طائرة مروحية من طراز «آيه دبليو 139» في الدوحة. وأبرزت «باكستان أوبزرفر» في تقريرٍ حرص المسؤولين القطريين على استضافة وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي في قاعدة «العديد».