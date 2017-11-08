اتفاقية لتسهيل إيصال الكتب للمجتمعات المتضررة من الكوارث

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، وقعت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال ومجموعة الاتحاد للطيران، يوم أمس، اتفاقية تعاون لتسهيل إيصال الكتب والوسائل التعليمية إلى الأطفال، ودعم إنشاء المكتبات في المناطق المحرومة والمتضررة من الكوارث والصراعات حول العالم، بما يسهم في تخفيف معاناتهم، وبث الأمل في نفوسهم.

جاء ذلك، خلال مشاركة مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث وقع الاتفاقية كل من خالد غيث المحيربي، نائب أول للرئيس لشؤون مركز العمليات التشغيلية، مطار أبوظبي، في مجموعة الاتحاد للطيران، وآمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال.

وشهد توقيع الاتفاقية، كل من إيزابيل أبو الهول، الأمين العام للمؤسسة، ومجيد جعفر، أمين الصندوق، والسفيرة لانا نسيبة، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وعادل الملا، نائب الرئيس لشؤون إدارة المشتريات والتوريد في مجموعة الاتحاد للطيران.

وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق جهود الطرفين لتسهيل إمكانية وصول الأطفال في هذه المجتمعات إلى الكتب والحصول على المعرفة، سواءً في المخيمات أو المدارس أو غيرها من المواقع، بما يعزز الجهود الإنسانية والمبادرات الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من ناحية أخرى، شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، اجتماعاً خاصاً لمجلس أمناء مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال أقيم أيضاً في معرض الشارقة الدولي للكتاب بهدف استعراض التقرير السنوي للمؤسسة، بحضور إيزابيل أبو الهول، ومجيد جعفر، والسفيرة لانا نسيبة.

وناقش الحضور خلال الاجتماع، السبل الممكنة لتوفير الدعم المعرفي والثقافي للأطفال المحتاجين حول العالم، انطلاقاً من الواقع الذي يعيشه اللاجئون في المخيمات، حيث أكدوا ضرورة توفير مكتبات عامة للأطفال، تساهم في تعزيز فرصهم في بناء مستقبل أكثر أمناً وسلاماً.