«أبيض الشباب» يواجه البحرين بطموح «العلامة الكاملة»

بيشكيك (الاتحاد)

يخوض «أبيض الشباب» في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم «بتوقيت أبوظبي»، مباراته الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً «إندونيسيا 2018» أمام البحرين على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، بطموح «العلامة الكاملة»، وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، فيما يلتقي في المباراة الأولى، ضمن الجولة ذاتها، نيبال أمام عُمان الذي ينافس بدوره على مركز «الوصافة» إلى جانب البحرين. وختم «الأبيض» تحضيراته لمباراة اليوم، بأداء حصة أخيرة أمس على ملعب اتحاد قرغيزستان لكرة القدم، بحضور راشد الزعابي، وهشام الزرعوني عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللذين حرصا على التواجد ودعم اللاعبين، رغم الأجواء الماطرة، ودرجة الحرارة المنخفضة التي بلغت 7 درجات مئوية.

وأصبح «أبيض الشباب» رابع المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى نهائيات بطولة آسيا للشباب «إندونيسيا 2018»، بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى بـ «العلامة الكاملة» قبل نهاية مشوار التصفيات، بفوزه أمس الأول على قرغيزستان «المستضيف» 4-1 على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط من أربع مباريات لقرغيزستان، و4 نقاط لعُمان والبحرين، في حين لا زال رصيد نيبال خالياً من النقاط.

وتشير التوقعات، إلى إجراء الجهاز الفني تغييرات محدودة على القائمة الأساسية في مواجهة اليوم، بإراحة عدد من الأساسين، مقابل منح الفرصة لعناصر الاحتياط، بعدما نجح المنتخب في حسم التأهل مبكراً، في انتظار تأكيد تأهله بانتصار أخير يعزز من جاهزية المنتخب للمشاركات المقبلة، تحضيراً للنهائيات الآسيوية.

وضمت قائمة المتأهلين إلى نهائيات 2018، بجانب «أبيض الشباب»، منتخب الصين متصدر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكمبوديا و3 نقاط لميانمار ولا شيء للفلبين، وفيتنام متصدر المجموعة الثامنة 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لتايوان وماكاو، في حين بقي رصيد لاوس خالياً من النقاط، حيث ضمنت فيتنام بلوغ النهائيات كونها تتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام لتايوان وماكاو، إلى جانب إندونيسيا المستضيف رابع المنتخبات المتأهلة.