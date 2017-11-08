اجتماع النصر والوصل لتقريب وجهات النظر

مراد المصري (دبي)

تعقد إدارة النصر والوصل اجتماعاً خاصاً غداً، لتقريب وجهات النظر بينهما، والترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة، وأبرزها استمرار خوض «العميد» مبارياته على استاد الوصل، فيما تبقى من الموسم، في ضوء التقارب الحالي بين الناديين لعودة «الأزرق» إلى ملعب زعبيل، عقب مواجهة الجزيرة يوم الجمعة المقبل في ملعب نادي عجمان.

ويعتبر ملعب العوير البديل الأول المتوافر، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فيما أبدت إدارة عجمان ترحيبها باستضافة مباريات النصر أيضاً إذا رغب في ذلك، إلا أن المؤشرات تتجه إلى عودة «الأزرق» إلى زعبيل بداية من مواجهة شباب الأهلي دبي في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.