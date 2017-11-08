استدعت خبيرين وحكم المباراة «الانضباط» توقف «عموري» مباراة وتغرمه 50 ألف درهم



تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) قررت لجنة الانضباط في اجتماعها مساء أمس، برئاسة المستشار منصور لوتاه، إيقاف عمر عبد الرحمن لاعب العين مباراة، وتغريمه 50 ألف درهم، وذلك لتعمده ضرب محمد الشحي لاعب الوحدة، من دون كرة، بالإضافة إلى رفض اللجنة شكوى العين ضد تيجالي مهاجم «العنابي». واستدعت اللجنة في جلستها أمس، «المونديالي» علي بوجسيم الحكم الدولي الأسبق، ومحمد عمر رئيس لجنة الحكام الأسبق، لعرض الحالة عليهما، وإبداء الرأي الفني فيها، واتفق الخبيران على أن تصرف «عموري» يعتبر سلوكاً مشيناً، وكان يستوجب عقوبة، فيما تم استدعاء حكم المباراة لسؤاله عن حالتي عمر عبدالرحمن وتيجالي، واعترف بعدم رؤية الحالة، بينما أشار إلى رؤيته لحالة الاحتكاك بين تيجالي ومدافع العين، واعتبرها في تقديري «احتكاكا عاديا» لا يستوجب عقوبة، وتم رفض شكوى العين ضد اللاعب.