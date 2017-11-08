51 مليار دولار حجم السوق العالمي لمنتجات التنظيف المستدامة بحلول 2021

فهد الأميري (دبي)

كشفت دراسة أعلنت نتائجها في «أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف» الذي بدأ أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن سكان الإمارات ينفقون بين 100 إلى 300 درهم لغسيل وتنظيف سياراتهم شهرياً، متوقعة زيادة السيارات في المنطقة بنسبة 60% بحلول 2020، وأشارت إلى أن ‬أكثر من 50% من مالكي السيارات يفضلون خدمات الغسيل ‬والتنظيف المتنقلة، لضيق ‬الوقت، متوقعة وصول حجم السوق العالمي لمنتجات التنظيف المستدامة إلى 51 مليار دولار بحلول 2021.

وافتتح بطي سعيد الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي أمس، النسخة الخامسة من المعرض، التي يشارك فيها أكثر من 130 شركة من 15 دولة و4 آلاف خبير بقطاع التنظيف، وتشهد نسخة هذا العام مشاركات بارزة لعرض أحدث الابتكارات في 3 معارض، هي، معرض الشرق الأوسط للتنظيف، ومعرض الخليج للغسيل – العناية بالمفروشات، ومعرض الخليج لغسيل السيارات – العناية بالسيارات.

ونظّم جناح إدارة النفايات، مؤتمراً بعنوان «الإدارة المستدامة للنفايات في الشرق الأوسط»، وشملت قائمة المتحدثين، أحمد الصباحي مدير التخطيط بقطاع إدارة النفايات البلدية في شركة بيئة العُمانية، والمهندس ناجي الراضي، خبير إدارة ومعالجة النفايات في قسم إدارة النفايات ببلدية دبي، وسونيا ناصر، مدير عام هيئة إدارة النفايات في رأس الخيمة.

كما جمعت فعاليات الأسبوع تحت مظلتها لفيفاً من قادة قطاعات التنظيف والنظافة العامة، والغسيل والتنظيف الجاف، وغسيل السيارات وتكنولوجيا العناية بالسيارات، في 3 معارض تجارية، إلى جانب مؤتمرات وحفلات توزيع الجوائز وفعاليات أخرى.