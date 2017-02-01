مركز دبي التجاري العالمي يفوز باستضافة 9 مؤتمرات دولية جديدة

دبي (الاتحاد)

فاز مركز دبي التجاري العالمي بحق استضافة 9 مؤتمرات دولية جديدة تُقام خلال الفترة من 2017 إلى 2021. وستخدم المؤتمرات رفيعة المستوى التي يتوقّع أن يحضرها أكثر من 24.000 موفد من مختلف أنحاء العالم، عدداً من القطاعات الرئيسة، مثل الرعاية الصحية، والطاقة والبيئة، والهندسة.

وقال أحمد الخاجه، نائب أول الرئيس في مركز دبي التجاري العالمي «سنواصل سعينا للفوز بمؤتمرات دولية جديدة ومتنوعة، مع التركيز على قطاعات النمو الرئيسة، مثل الرعاية الصحية والطاقة والبيئة». وأضاف «نحن ملتزمون باستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتوافق مع خطة دبي 2021، ما يُسهم في زيادة أعداد السائحين إلى دبي عبر زيادة زوار الفعاليات من رجال الأعمال والمختصين».

ويُمثّل مؤتمر اتحاد المحيط الآسيوي لجمعيات أمراض الروماتيزم (أبلار)، أحد المؤتمرات الدولية الجديدة المؤكدة على أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي لشهر أكتوبر 2017. ويُسلط المؤتمر الضوء بقوة على مكافحة التهاب المفاصل، وتطوير أعضائه من الأطباء المتخصصين في علاج أمراض الروماتيزم، وكذلك تشجيع الأبحاث العلمية في هذا المجال.

ويشهد عام 2018، استضافة المركز مجموعة متنوعة من المؤتمرات الجديدة منها الدورة الـ 13 لمؤتمر أعضاء اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، الذي يركّز على الحفاظ على البيئة، والمؤتمر العالمي لأمراض القلب، والمؤتمر العالمي للأنفاق، الذي يشارك في فعالياته وجلساته عدد كبير من أمهر المهندسين والفنيين المختصين في مجال الأنفاق من جميع دول العالم، بينما يشهد عام 2019 استضافة مؤتمر «أمواي» الياباني، والاتحاد الدولي لجمعية إدارة المعلومات الصحية. ويقام خلال عام 2020، اجتماع الجمعية الدولية للتبول اللاإرادي عند الأطفال، والمؤتمر العالمي للجمعية العالمية لجراحي القلب.

وكان عام 2016 قد شهد استضافة مركز دبي التجاري العالمي، 34 مؤتمراً متنوعاً حضرها أرقى مستوى من المتخصصين في العديد من المجالات من مختلف أنحاء العالم، واجتذبت فعاليات المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول نحو 7.000 زائر، كما اجتذب مؤتمر بالعلوم نفكر نحو 7.000 موفد، وشهدت الدورة الـ 34 للمؤتمر الدولي للمجتمع العالمي لنقل الدم حضور 3.000 موفد، ومؤتمر المنظمة العالمية للقيادات الشابة أكثر من 3.000 من كبار الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم.