مدربون ورواد أعمال دوليون يديرون الجلسات التدريبية 10 شركات ناشئة تتأهل لأول برنامج تدريبي حول نمط الحياة الإسلامي في دبي



تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) تأهلت 10 شركات ناشئة للالتحاق بأول برنامج تدريبي من نوعه في دولة الإمارات، حول نمط الحياة الإسلامي، ويقام البرنامج، بالفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.وتمت مراجعة طلبات المشاركة واختيار المرشحين النهائيين، من خلال لجنة ضمت ممثلين عن الجهات المنظمة للبرنامج، بما في ذلك سلطة واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ودبي للثقافة، والمجموعة العالمية لبرامج المسرعات، ويتضمن البرنامج التدريبي المكثف الذي يستمر لخمسة أيام، جلسات تدريب يديرها رواد أعمال ومدربون دوليون، وتهدف إلى تزويد رواد الأعمال بالمعارف والمهارات والأدوات العملية المناسبة لتسريع تطور ونمو أعمالهم، وإلى جانب الدورات التدريبية التفاعلية، سيضم البرنامج دورة بعنوان «مقدمة إلى تصميم نماذج الأعمال والشركات الناشئة»، ويتبع ذلك ورش عمل متخصصة حول تطوير العلاقات مع العملاء، تجربة المنتجات، رصد ودراسة النمو، الانتشار والمقاييس، جمع التمويل، ثقافة العمل الجماعي، التدريب على عرض الأعمال.