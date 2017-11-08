نجوم سيتي في صدارة أوروبا بـ1.19 مليار يورو

أنور إبراهيم (القاهرة)

إذا كان فريق مانشستر سيتي تفوق «فنياً» - بشهادات خبراء الكرة الأوروبية هذا الموسم على جميع الفرق الأخرى في الدوريات الخمسة الكبرى، فإنه من الطبيعي جداً أن يتصدر أيضاً قائمة «التوب 10» الأعلى قيمة سوقية لو تم بيعهم الآن.

التفوق الفني لنجوم السيتي في مختلف خطوط الفريق يرفع بالتأكيد قيمتهم السوقية في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة، ففي دراسة اقتصادية أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية (Cies) والمعروف باسم «مرصد كرة القدم»، أجاب على سؤال: أي الفرق في أوروبا حالياً هي الأكثر قيمة سوقية والأعلى سعراً؟

وتوصلت الدراسة إلى تحديد قائمة «التوب 10» للفرق الأعلى قيمة سوقية، وبمعنى أدق تلك التي لو فكرت في بيع لاعبيها الآن في سوق الانتقالات لكانوا هم الأغلى سعراً. وأوضحت هذه الدراسة أن «غرفة ملابس» فريق مانشستر سيتي يوجد بداخلها مجموعة من النجوم يمثلون «ثروة حقيقية» وتتجاوز قيمتهم السوقية حاجز المليار يورو وتحديداً 1.19 مليار يورو، إذا ما تم بيعهم في الوقت الحالي ليحتل «البلومون» بذلك المركز الأول في قائمة «التوب 10»، بينما جاء نادي توتنهام في المركز الثاني برصيد 1.17 مليار يورو في مفاجأة غير متوقعة ربما بسبب تألق نجمه وهدافه «هاري كين» الذي اقتربت قيمته السوقية من مائتي مليون يورو. واحتل فريق برشلونة المركز الثالث بقيمة سوقية لقائمة لاعبيه قدرها 1.13 مليار يورو، ولولا رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان، لكان حصل على المركز الأول. وجاء فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 1.04 مليار يورو، بينما جاء فريق مثل بايرن ميونيخ الألماني في المركز 13 رغم تصدره للدوري الألماني «البوندسليجا»، ويرجع السبب في ذلك إلى أفول نجم عدد من لاعبيه الكبار، وانخفاض قيمتهم السوقية الحالية مثل الهولندي أرين روبن (33 سنة) والفرنسي فرانك ريبيري (34 سنة) والألماني توماس موللر (31 سنة). وتعتبر الفرق الإنجليزية هي الأكثر تمثيلاً، حيث تمثل نصف عدد فرق «التوب 10» (مان سيتي وتوتنهام والبلوز واليونايتد وأرسنال) يليها الأندية الإسبانية (برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد) ونادٍ فرنسي واحد احتل المركز التاسع برصيد 864 مليون يورو، وهو باريس سان جيرمان، ونادٍ إيطالي واحد أيضاً هو يوفينتوس، الذي احتل المركز العاشر في القائمة.وجرت طريقة حساب هذه القيمة السوقية الإجمالية على أساس عدة معايير أهمها سن اللاعب ومستواه الحالي، ومدة عقده وعدد المباريات التي لعبها مع ناديه ومع المنتخب، وهوية الفريق الذي سيقوم بالشراء.