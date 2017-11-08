المفاجآت تنتظر الجمهور في المهرجان الرابع «برج بارك»

رضا سليم (دبي)

تتطلع الجماهير بعد غدٍ للمهرجان الرابع في «برج بارك»، ويركز على أنشطة الأندية الرياضية واستديوهات اللياقة البدنية، التي تكتمل مع وجود وحدات متنقلة مؤقتة وفصول نوادٍ رياضية خاصة، ويركز المهرجان الرابع على عدة أنشطة من رفع أثقال و«كروس فيت» وتدريب الباركور ومنطقة مخصّصة لألواح التزلّج وغيرها الكثير، إضافةٍ إلى ورشة تدريبيّة للفنون القتاليّة، وتجهز اللجنة المنظمة للحدث العديد من المفاجآت في منطقة برج بارك الذي سيكون زاخراً بالنجوم العالميين الذين يشاركون في الفعاليات مع الجمهور.

إلى ذلك نظمت هيئة الهلال الأحمر في دبي، وضمن برنامج الهلال لأنماط الحياة الإيجابية، ماراثوناً للمشي في إطار مشاركته بمبادرة تحدي دبي للياقة البدنية بإقامة ماراثون انطلق من منطقة «سيتي ووك» بدبي وانتهى عند قناة دبي المائية، شارك فيه موظفو ومتطوعو الهلال الأحمر بدبي، وعدد من شركاء الهلال في العمل الإنساني والخيري والمجتمعي، ومجموعة من وجوه المجتمع المحلي الفنية والإعلامية والرياضية.

وقال محمد عبدالله الحاج الزرعوني مدير فرع الهلال الأحمر بدبي: «المشاركة في مبادرة تحدي دبي للياقة تأتي ضمن الأنشطة التثقيفية للفرع الموجهة لقطاع عريض من شرائح المجتمع بهدف نشر التوعية والتثقيف بأنماط الحياة الإيجابية والوقاية من الأمراض الأكثر شيوعاً في المجتمع المحلي، والاستفادة من الحركة وتحويلها إلى عادة يومية ليتمتع أفراد المجتمع في نهاية المطاف بحياة صحية أفضل».

وأضاف: «هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الهيئة المجتمعية على الساحة المحلية، وانسجاماً مع رؤى القيادة العليا للهلال الأحمر بتعزيز أنشطة وبرامج الهيئة والتركيز على الشأن المحلي في عدة جوانب حيوية تأتي الجوانب الصحية في مقدمتها، ومد جسور التواصل مع قطاعات ومؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة لتفعيل العمل الإنساني المجتمعي المشترك بما يخدم المجتمع بكل فئاته، لاسيما في المجالات ذات الصلة بالصحة والتثقيف التوعية للوقاية من أمراض العصر، كالسمنة والضغط والسكري وأمراض القلب، والوقاية من الإدمان والمساعدة في الإقلاع عن التدخين، بهدف الحفاظ على مجتمع صحي آمن».