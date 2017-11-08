إطلاق 3 فروع جديدة من سلسة «متاجر»

الشارقة (الاتحاد)

تخطط الشارقة القابضة لإطلاق ‬ثلاثة ‬فروع ‬جديدة ‬من ‬سلسلة‭» ‬متاجر» ‬في مناطق السيوح، والرحمانية، والمصلى، ‬بمدينة ‬الشارقة.

وقال وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة والرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول: «بفضل الدعم الواسع الذي تقدمه حكومة الشارقة عبر الاستثمار في البنى التحتية، اكتسبت الإمارة مكانة متميزة كبيئة جاذبة للمشاريع التجارية والثقافية والاجتماعية، مضيفاً أنه سيتم قريباً الإعلان عن تفاصيل الفروع الثلاثة، التي تم اختيار مواقعها في السيوح والرحمانية والمصلى، لتخدم شريحة كبيرة من قاطني المنطقة، وسيتم تصميمها وفق أعلى المعايير، وجاءت على ضوء نجاح الفروع الأخرى.

من جانبه، قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لدى شركة ماجد الفطيم القابضة وعضو مجلس إدارة الشارقة القابضة: «نفتخر بهذه الشراكة مع حكومة الشارقة التي تمتد لسنوات طويلة وتُبنى على الثقة المتبادلة، حيث تشكل نموذجاً مثالياً للتفاعل بين القطاعين العام والخاص في بيئة عمل مثالية ومثمرة، ونسعى من خلال مشروعاتنا المتميزة في إمارة الشارقة إلى تحقيق رؤية شركة ماجد الفطيم في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم، عبر تطبيق أعلى المعايير العالمية وممارسات الاستدامة وإثراء القيم الراسخة للمجتمع». تجدر الإشارة إلى أن المشروع ‏‭ ‬حالياً ‬في ‬طور ‬الدراسة ‬والتخطيط ‬وتقوم ‬الشركة ‬بالإعلان ‬عن ‬موعد ‬تدشين ‬الأعمال ‬فور ‬الانتهاء ‬من ‬مخطط ‬المشروع. يذكر أنه تم افتتاح الفرع الأول لمتاجر بمنطقة القوز بالشارقة في أكتوبر 2011، وتلاه افتتاح متاجر الجرينة، ومتاجر الخان، ومتاجر المرقاب في عام 2012.