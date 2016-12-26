«نزلة برد» تمنع الملكة إليزابيث من حضور قداس عيد الميلاد

لندن (رويترز)

قال متحدث باسم قصر بكنجهام، إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لم تحضر قداساً تقليدياً بمناسبة عيد الميلاد أمس الأحد، لأول مرة منذ نحو ثلاثين عاماً بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة.

وتعاني إليزابيث (90 عاماً)، أحد أطول ملوك العالم جلوساً على العرش، وزوجها الأمير فيليب (95 عاماً)، مما وصفه القصر بنزلات برد شديدة، وهو ما تسبب في تأجيل سفرهما يوماً واحداً إلى مقر إقامتهما الريفي في ساندرنجهام بشرق إنجلترا.

وتحضر إليزابيث قداس عيد الميلاد سنوياً في كنيسة مريم المجدلية في ساندرنجهام منذ 1988. وقبل ذلك كانت الأسرة تقضي عيد الميلاد في وندسور، حيث كانت الملكة تحضر القداس منذ منتصف الستينيات.

يذكر أن الأمير فيليب توجه بسيارة إلى الكنيسة في ساندرنجهام، فيما سار الأمير تشارلز إلى الكنيسة بصحبة زوجته كاميلا وأفراد آخرين من العائلة.

وقال متحدث باسم القصر الملكي «ما زالت الملكة تتعافى من نزلة برد شديدة، وستظل في مقر الإقامة للمساعدة في شفائها».

وحضر القداس، أبناء الملكة إليزابيث، آن وأندرو وإدوارد، وكذلك الأمير هاري، أما الأمير وليام فيقضي عيد الميلاد مع والدي زوجته كيت.