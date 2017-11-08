افتتاح مركز الأعمال الصيني رسمياً في «دبي الجنوب»

دبي (الاتحاد)

افتتح «مركز الأعمال الصيني» مقره الرئيس في مجمع الأعمال في «دبي الجنوب» رسمياً أمس، ليكون المركز الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة المختص بالأعمال التجارية للشركات الصينية الجديدة الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ويساعد المركز رجال الأعمال والشركات الصينية على تعزيز حضورهم في الدولة والمنطقة والاستعداد للمشاركة في فعاليات «إكسبو دبي 2020»، حيث يوفر مجموعة خدمات تجارية متكاملة تشمل تأجير مساحات مكتبية مجهزة ودعم المشتريات، وإنجاز معاملات الترخيص التجاري، وإصدار التأشيرات وتأمين المرافق المخصصة لإقامة حفلات الاستقبال والمؤتمرات وغيرها، وجاء الإعلان عن تدشين المركز خلال حفل رسمي أقيم في مقره الجديد، حضره شعيب الرحيمي نائب رئيس مجمّع الأعمال في «دبي الجنوب»، ومحسن أحمد نائب رئيس الخدمات اللوجستية في «دبي الجنوب»، وجستن ويلشو نائب الرئيس الأول – التجارة في «دبي الجنوب»، ونخبة من كبار المسؤولين وممثلي الجمعيات من القنصليات المحلية والدولية.

وأعربت لي لينج بينج القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، عن أملها بأن يكون مركز الأعمال الصيني نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي المستمر على المدى الطويل بين الإمارات والصين.

وقال شعيب الرحيمي: «نحن مسرورون بافتتاح مركز الأعمال الصيني كجزء من مجتمع أعمالنا النابض بالحياة. ويتجلى التزامنا في توفير الأسس اللازمة لمثل هذه الاستثمارات الكبيرة».

من جهته، توقع أليكس تشن مدير عام مركز الأعمال الصيني، أن يتحول المركز إلى أحد الوجهات الاستثمارية الأكثر شعبية للشركات الصينية، انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي المتميز لـ«دبي الجنوب» ، مؤكداً أن «دبي الجنوب» تشكل مستقبل دبي بكل ما للكلمة من معنى».