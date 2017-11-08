«إكسبو 2020 دبي» يبحث عن منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستقبل

دبي (الاتحاد)

أطلق «إكسبو 2020 دبي» أمس، رحلة بحث عالمية عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال حملة رقمية، داعياً أفضل المبتكرين والعقول المبدعة في العالم لتقديم منتجات مبتكرة جديدة تلبي احتياجات المستقبل ويمكن أن تحدث صدى عالمياً واسعاً.

وأعلن «إكسبو 2020 دبي» عن فتح الأبواب أمام الشركات من مختلف الأحجام في دولة الإمارات وخارجها لتقديم مفاهيم مبتكرة من الأجهزة والأدوات والألعاب التقليدية والإلكترونية، وذلك في إطار التحضيرات المستمرة لتنظيم إكسبو 2020 دبي.

وقالت جيليان هامبرجر، نائب رئيس أول للشؤون التجارية لدى «إكسبو 2020 دبي»: «نريد تقديم منتجات تدهش الزوار وتكون تذكارات رائعة تتميز بطابع متفرد لا يمكن أن يكون إلا نتاج إبداع إكسبو الدولي».

وأوضحت جيليان أن الأجهزة والأدوات والمنتجات ستكون متاحة للبيع في موقع «إكسبو 2020 دبي» خلال فترة انعقاده التي تمتد لستة أشهر من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، وأيضاً من خلال متاجر مختارة وقنوات إكسبو 2020 دبي للتسوق عبر الإنترنت والتي سيتم إطلاقها قبل افتتاح إكسبو بفترة طويلة.

وتابعت جيليان: «نطمح إلى تقديم منتجات تثير اهتمام الناس وتولد لديهم رغبة بشرائها ليس فقط لأنها تحمل علامة إكسبو 2020 دبي التجارية، ولكن لأنها مميزة جداً في تصاميمها ومبتكرة في مفاهيمها، وبالتالي سيكون من الطبيعي أن يسعى المستهلكون في جميع أنحاء العالم لاقتنائها، ويجب أن تتسم المنتجات بالإبداع والتفرد والجودة، وأن تتماشى مع الموضوعات الفرعية الثلاثة وهي الفرص والتنقل والاستدامة».

ولطالما كانت معارض إكسبو مصدراً لعرض المنتجات المبتكرة، حيث شهدت عرض أول هاتف عام 1876 وأول هاتف متحرك عام 1970، ومن المتوقع أن يوفر إكسبو 2020 دبي سوقاً ضخماً لشركات تصنيع الأجهزة الصغيرة والأدوات المبتكرة والألعاب التقليدية والإلكترونية، التي يتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 108.9 مليار دولار من خلال 2.2 مليار مستخدم ومستهلك لها في جميع أنحاء العالم خلال عام 2017، ما يمثل نمواً بنسبة 7.8%، مقارنة بعام 2016.