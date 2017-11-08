أبوظبي تدخل أسواقاً سياحية جديدة بحزم وبرامج تنافسية

عاطف عبدالله (لندن)

قال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن الدائرة تخطط لدخول أسواق سياحية جديدة في الفترة القادمة، من خلال حزم وبرامج سياحية تتسم بالتنوع والتنافسية.

وقال لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة أبوظبي في سوق السفر العالمي بالعاصمة البريطانية لندن، إن الأسواق الجديدة تشمل أوكرانيا وكازخستان، وعدداً من دول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى أسكتلندا وايرلندا. وأضاف أن الدائرة تتوسع خلال الفترة القادمة في عقد شراكات مع كبريات شركات السياحة العالمية لإطلاق حزم ترويجية تعزز الجذب السياحي لأبوظبي، وبحيث ترسخ مكانة الإمارة على الأجندة العالمية للسياحة.

وأضاف أن الدائرة أبرمت بالفعل خلال العام 2017 العديد من الشراكات مع كبريات الشركات في الأسواق السياحية الرئيسة لتوفير هذه الحزم الترويجية والتي تشمل تذاكر السفر والإقامة والتنقلات الداخلية بأسعار جاذبة للسائح.

وأوضح أن الدائرة تتوسع في الأسواق السياحية الجديدة، مع التركيز على السوقين الهندية والصينية، بالإضافة إلى الأسواق الأخرى التي تعمل فيها الدائرة، كالسوق الأوروبية والأميركية والخليجية.