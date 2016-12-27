الفلبين: إجلاء عشرات الآلاف مع اقتراب إعصار

داراجا، الفلبين (أ ف ب)

ضرب إعصار قوي ترافقه رياح عاتية مساء أمس شرق الفلبين حيث تم إجلاء عشرات الآلاف من الفلبينيين في يوم عيد الميلاد من المناطق الساحلية وأماكن اخرى مهددة. ووصلت عين الاعصار الى جزيرة كاتاندوانس في منطقة بيكول مساء أمس ترافقها هبات رياح تبلغ سرعتها 235 كلم في الساعة.

وكانت السلطات حذرت من إمكانية حدوث أمواج عالية قد يبلغ ارتفاعها 2,5 متر وانزلاقات في التربة وفيضانات مفاجئة في شبه جزيرة بيكوي والجزر المجاورة. وتحت أمطار غزيرة، غادر أكثر من 100 ألف شخص منازلهم في يوم عيد الميلاد. وقالت السلطات إن عملية الإجلاء قد تشمل مئات الآلاف.

وصرح البرتو ليندو المسؤول في الكالا «تجولنا بمكبرات الصوت لندعو الناس إلى تناول الفطور وإعداد حقائب ثم الصعود الى شاحنات الجيش». وتضم بلدة الكالا 3300 نسمة وتقع بالقرب من بركان مايون الناشط. وأضاف «على سفح البركان تراكمت كميات كبيرة من الرماد الذي يمكن أن تحركه الأمطار الغزيرة وقد يطمر البيوت».

وبين أوائل الذين تم إجلاؤهم حوالى مئة رضيع وطفل وآباؤهم ومسنون نقلوا الى مدرسة تبعد بضعة كيلومترات بينما بدأت رياح عنيفة تهز الأشجار.

ويتوقع أن تطال هذه العاصفة منطقة تضم 24 مليون نسمة وتشمل العاصمة مانيلا. ويهب هذا الأعصار على الفيلبينيين بينما انتهى موسم الأعاصير.