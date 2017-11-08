سباق اليوم الوطني للشراع الحديث ينطلق الجمعة

أبوظبي (وام)

تنطلق صباح الجمعة المقبل، على مياه كاسر الأمواج في أبوظبي، منافسات اليوم الأول من سباق اليوم الوطني للشراع الحديث الذي تنظمه مدرسة الشراع التابعة لنادي تراث الإمارات، ضمن احتفالات النادي باليوم الوطني التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي.

وعبرت إدارة النادي عن شكرها وتقديرها لكل الجهات المتعاونة لإبراز هذا الحدث البحري بما يليق بجلال المناسبة الوطنية التي يقام السباق ضمن احتفالات الدولة بها، فيما أعرب خليفة حاضر المزروعي، مدير مدرسة الشراع، عن اعتزازه بإقامة السباق احتفاء باليوم الوطني، مشيراً إلى أن هذا السباق أصبح موسماً سنوياً للقاء عشاق الشراع، وحدثاً عريقاً يثري مظاهر الاحتفالات التي تشهدها الدولة كل عام.

وعبر عن شكره لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لرعايته الدائمة ودعمه الموصول للمنتخب الوطني للشراع، وتوجيهات سموه السديدة للعمل على تطوير هذه الرياضة في النادي بخاصة وفي الدولة بعامة، موضحاً أن كل ذلك قاد إلى تطوير هذه الرياضة، وإلى وجود أبطال شراع رفعوا اسم الدولة وعلمها في العديد من البطولات الدولية.

وأوضح المزروعي أن المشاركة تمثل فرصة لفرق مختلف أندية الشراع المحلية للاحتكاك بمستويات متنوعة، وزيادة المهارات، وهي كذلك فرصة ثمينة لفريق نادي التراث للمحافظة على مسيرته الناجحة والمتطورة التي قادته إلى تمثيل الفريق الوطني في مختلف البطولات الإقليمية والدولية، نظراً لقدراته المتميزة ونتائجه المتقدمة التي يحرزها في مختلف البطولات التي يشارك فيها، مشيراً إلى دور النادي المميز في تطور رياضة الشراع الحديث التي يتبناها بنجاح منذ سنوات طويلة، إذ تسجل مدرسة الشراع تواصلاً ملحوظاً في مشروع تطوير هذه الرياضة على المستويات النظرية والعملية، واستقطاب المزيد من الشباب الإماراتي للانخراط في هذه الرياضة ذات المواصفات الدولية التي تحتاج إلى مهارات خاصة.