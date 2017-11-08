مارادونا يلعب مع الرئيس الفنزويلي مادورو

كراكاس (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه سيلعب مباراة لكرة القدم مع النجم الأسطوري للكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا الذي توجه أمس إلى كاراكاس.

وقال مادورو في حفل رسمي حضره مارادونا: «سألعب تحت قيادة مارادونا في الدفاع، أنا جيد في الدفاع، وتسديد ركلات الجزاء» دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، وقع مارادونا عقداً في العاصمة الفنزويلية مع القناة التلفزيونية «تيليسور» لإنتاج برنامج خلال كأس العالم 2018، المقررة في روسيا.

ويطلق على البرنامج التلفزيوني «من يد رقم 10»، في إشارة إلى الهدف الذي سجله مارادونا بيده في مرمى إنجلترا في مونديال المكسيك 1986، والذي توجت الأرجنتين بلقبه.

وسبق لمارادونا العمل مع قناة «تيليسور» في النسخة الأخيرة لكأس العالم في البرازيل عام 2014.

وفي الوقت الذي تمر فيه فنزويلا منذ أبريل الماضي بأزمة سياسية خطيرة، بعث مارادونا في أغسطس رسالة دعم للرئيس مادورو، مبدياً استعداده ليكون جندياً من أجل فنزويلا حرة مع الرئيس الفنزويلي.

وأثنى الرئيس الفنزويلي على مارادونا، واصطحبه معه إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين، وقال: « يزورنا صديق كبير لفنزويلا، زميل عزيز، إنه الطفل الذهبي دييجو أرماندو مارادونا العظيم، مرحباً بك».