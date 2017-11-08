إسماعيل البلوشي يطالب شباب الأهلي براتب 6 أشهر

منير رحومة (دبي)

تقدم إسماعيل أحمد البلوشي، لاعب شباب الأهلي دبي، بشكوى ضد النادي إلى لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة، بسبب عدم تسلمه راتبه لمدة 6 أشهر، رغم التزامه في التدريبات، واستمرار عقده حتى 2020، وانتهت أمس الأول المهلة التي طلبتها الإدارة، من لجنة فض المنازعات لتسوية القضية ودياً، من دون إيجاد حل للمستحقات المادية، مما جعل اللاعب يرفع قضية أخرى، مطالباً بفسخ عقده وتسلم مستحقاته المادية كاملة.

وأوضح إسماعيل البلوشي، لاعب دبي سابقاً، أنه لم يتسلم راتبه منذ صدور قرار الدمج، رغم أن عقده يمتد إلى ثلاثة مواسم مقبلة، مشيراً إلى أن إدارة النادي الجديد طالبته بالتواجد مع فريق الرديف، إلى حين إيجاد حل، حيث التزم بالتدريبات، لكنه لم يحصل على راتبه، وعندما طلب مستحقاته المادية لم يجد أي رد.

وأشار إلى أنه تلقى العديد من العروض، خلال «الميركاتو الصيفي»، للانتقال إلى أندية أخرى، لكن المخصصات المالية كانت أقل من عقده مع شباب الأهلي دبي، وعندما طالب إدارة النادي الجديد، بالموافقة على انتقاله، مع التكفل بدفع المبلغ المتبقي حسب عقده، لم يجد إلا التجاهل، ولم يحصل على أي رد، إلى حين غلق باب الانتقالات.

وأكد البلوشي أنه يشعر بالإحباط بسبب تعطل مسيرته الكروية، حيث ابتعد عن أجواء المباريات والمنافسات لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن عدم صرف راتبه لستة أشهر متتالية، يعرضه إلى مشاكل حقيقية، بسبب التزاماته المادية، متمنياً أن تنصفه لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة في منحه مستحقاته المالية كاملة، وفسخ عقده حتى يستأنف مشواره، مع فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وشدد على أنه استنفد كل الحلول مع إدارة شباب الأهلي دبي، حيث سعى في البداية للحلول الودية والتسوية التي ترضي الطرفين، ما يجعل الطرق القانونية عن طريق اتحاد الكرة السبيل الوحيد للحصول على حقوقه.

يذكر أن إدارة شباب الأهلي دبي نجحت في حل العديد من القضايا التي كانت محل نزاع في لجان اتحاد الكرة، وتمت تسوية الكثير من الحالات خلال الأشهر الماضية.

من ناحية أخرى، يفتقد شباب الأهلي دبي جهود 7 لاعبين أساسيين، في مباراة «الديربي» مع الوصل، ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، وهم ماجد ناصر ووليد عباس وخميس إسماعيل وعبد العزيز صنقور وحبيب الفردان ومحمد مرزوق، بسبب انضمامهم إلى «الأبيض»، بالإضافة إلى السنغالي موسى سو الذي التحق بمنتخب بلاده المشارك في تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وينتظر أن تشهد تشكيلة «الفرسان الثلاثة» ظهور العديد من الوجوه الجديدة، التي تنتظر فرصتها منذ فترة طويلة، خاصة أن المدرب الروماني كوزمين، وعد بعد التعادل مع الجزيرة بأنه سيجري تغييرات في التشكيلة، وذلك بعد أن لاحظ تواضع أداء بعض اللاعبين، وعدم جديتهم في الملعب، ويعول الجهاز الفني على لقاء الوصل لإعداد مجموعة من اللاعبين، والتأكد من جاهزيتهم البدنية والفنية، للاعتماد عليهم في بقية مشوار الدوري، خاصة أن الفريق أصبح يلعب تحت ضغوط كبيرة، لعدم الفوز في ثلاث مباريات متتالية.