ارتفاع الثقة في مناخ الأعمال بأبوظبي %3.6

أبوظبي (الاتحاد)

حقق المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بإمارة أبوظبي نحو 61 نقطة في الربع الثاني من عام 2017، مقارنةً بنحو 59 نقطة في الربع الأول من العام المذكور، بارتفاع بلغت نسبته نحو 3.6%، حيث يعكس مستوى المؤشر في الربع الثاني تحسناً في مستويات الثقة لدى المنشآت الاقتصادية، على اختلاف أنشطتها وأنواعها ومناطق عملها، بجانب تفاؤلها بشأن آفاق الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي.

أكدت نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية ونتائج المؤشرات التنموية للإمارة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017 مواصلة الأداء الإيجابي لاقتصاد أبوظبي في إطار عملية التكيف مع التحديات المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي، وأن يعزز ذلك الآفاق الاقتصادية بالإمارة خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.

وأكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن نتائج المؤشرات المركبة أظهرت بوادر على بعض التحسن في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي مع نهاية الربع الثاني من عام 2017، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط بالأسواق العالمية في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع مستوياتها في ذات الفترة من عام 2016. وقال إن الاتجاهات والمستويات الإيجابية التي سجلتها مؤشرات الأداء الكلية والقطاعية والمؤشرات المركبة، خلال الربع الثاني من عام 2017 تعكس استمرار حكومة إمارة أبوظبي في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية والنوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

استمرار التعافي