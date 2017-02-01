رشا طبيلة (أبوظبي)

أبرمت الاتحاد للطيران و«لوفتهانزا»، اتفاقية عالمية لخدمات تموين الطائرات بالأطعمة والمشروبات بقيمة 100 مليون دولار (370 مليون درهم)، تمتد على أربع سنوات، كما وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات.

وبينت المجموعتان أمس، في مؤتمر صحفي بأبوظبي، أن رحلات المشاركة بالرمز بين المجموعتين، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، ستصبح متاحةً للحجز، بدءاً من مطلع فبراير، للرحلات بين أبوظبي وألمانيا، حيث بموجب ذلك، سوف تضع «لوفتهانزا» رمزها «LH» على رحلتي الاتحاد للطيران اليوميتين بين أبوظبي وكل من فرانكفورت وميونيخ.

وفور الحصول على الموافقات الحكومية، سوف تضع الاتحاد للطيران رمزها «EY» على رحلات لوفتهانزا طويلة المدى العابرة للقارات من دون توقف بين مركز لوفتهانزا التشغيلي في فرانكفورت، عاصمة التجارة والأعمال في ألمانيا، وريو دي جانيرو في البرازيل والعاصمة الكولومبية بوجوتا.

وقال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران خلال المؤتمر الصحفي: «تمثل الشراكات محوراً رئيساً في استراتيجيتنا، وتظل إحدى الركائز المهمة التي نستند إليها من أجل التنافس بفعالية وكفاءة، في ظل سوق عالمية متشابكة تشهد منافسة محتدمة». وأضاف: «يمثل تعاوننا مع واحدةٍ من كبريات العلامات التجارية الراسخة والشهيرة بقطاع الطيران أهم شراكة، لا ترتبط بحصص ملكية مع شركة طيران قمنا بالإعلان عنها على الإطلاق». وقال: «تعدُّ هذه الشراكة منصةً لتحقيق تعاون استراتيجي أوسع نطاقاً بين المجموعتين. وتؤكد التزام مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران وأبوظبي باستراتيجيتنا للنمو في أوروبا».