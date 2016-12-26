المغرب: تفكيك 19 خلية إرهابية خلال 2016

الرباط (وكالات)

أفاد مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المغرب أنه تم تفكيك 40 خلية إرهابية، واعتقال 548 شخصاً في قضايا الإرهاب، منذ بداية اشتغال المكتب في 2015. لكن في عام 2016 وحده، فكك المكتب التابع للمخابرات الداخلية المغربية 19 خلية إرهابية، في سياق مسلسل من الضربات الاستباقية للإرهاب.

ويوجد مقر مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في مدينة سلا قرب الرباط.

واعتقل المكتب 273 شخصاً في إطار الحرب على الإرهاب خلال العام الجاري، وقد أحيلوا كلهم إلى القضاء.

وفي 2015 و2016، اعتقل مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة 71 شخصاً عادوا إلى المغرب بعدما قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، بينهم 39 قدموا إلى المغرب من سوريا والعراق، و8 عادوا من ليبيا.