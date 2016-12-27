نقابة أمنية تحذر من «صوملة» تونس إذا عاد «الدواعش»

ساسي جبيل (تونس)
حذرت نقابة أمن تونسية من «صوملة» البلاد في حال عاد إرهابيون تونسيون من الخارج مطالبة الحكومة بمنعهم من العودة وإسقاط جنسياتهم.
وقالت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» في بيان «على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في شأنهم، والمنع من العودة، وان اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد».
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إلى ذلك، احتشد آلاف المتظاهرين بأكبر شوارع مدينة صفاقس للاحتجاج على اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري وطالبوا بالكشف عن الجهات الضالعة في قتله.
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وكانت وزارة الداخلية التونسية لمحت إلى تورط جهاز أجنبي في اغتيال الزواري الذي أعلنت حركة حماس انتماءه إليها.
وتعالت أصوات المحتجين من سكان صفاقس والقادمين من مدن تونسية أخرى مطالبة بالكشف عن قتلة مهندس الطيران في أقرب وقت.
وطالب عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي الحكومة والسلطات القضائية بتحمل مسؤولياتها والكشف سريعا عن الجهة الخارجية التي اغتالت الزواري واتخاذ موقف رسمي منها.