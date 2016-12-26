عُمان: إقبال كبير على انتخابات البلدية والنتائج اليوم

بدرية الكسار (مسقط)

انتهت انتخابات المجالس البلدية في عمان مساء أمس على مستوى المحافظات والولايات، في ثاني اقتراع من نوعه في تاريخ السلطنة ترشحت فيه 23 امرأة.

وأغلقت صناديق الاقتراع كما هو مقرر عند السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وبدأت عمليات الفرز مباشرة على أن تعلن النتائج النهائية في مؤتمر صحافي تنظمه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات صباح اليوم الاثنين.

وقال خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية إن لجان الفرز ستبدأ فرز الأصوات على أن تعلن النتائج تباعا، وستظهر مؤشرات الفرز مباشرة على موقع انتخابات المجالس البلدية على الإنترنت، كما يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الاطلاع على المؤشرات من خلال تطبيق انتخابات المجالس البلدية، وعن طريق الرابط على موقع اليوتيوب.

وأكد أنه في حالة تساوي أصوات مرشحين اثنين سيتم إجراء عملية القرعة لتحديد المرشح الفائز. وكان الناخبون توجهوا منذ الصباح إلى مكاتب الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد لاختيار مرشحيهم للمجالس البلدية.