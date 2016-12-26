هادي: حضرموت تتعافى بفضل الإمارات والسعودية

عدن (الاتحاد)

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، بالدعم الذي قدمته دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة محافظة حضرموت من الجماعات الإرهابية في عملية عسكرية واسعة جرت في أبريل الماضي.

وأعرب الرئيس هادي عن سعادته بزيارة حضرموت للوقوف على واقعها اليوم واحتياجاتها الخدمية والتنموية والأمنية.

وكانت القوات الحكومية وبمشاركة قوات إماراتية وطيران التحالف العربي بقيادة السعودية استعادت في أبريل الفائت السيطرة على مدينة المكلا الساحلية وبلدات مجاورة بعد نحو عام على سقوطها بأيدي مقاتلي تنظيم القاعدة المتطرف الذي استطاع جمع عشرات الملايين من الدولارات جراء إدارة ميناء المكلا ثالث أكبر ميناء في اليمن.

وأشاد هادي بمواقف أبناء حضرموت «الذين كان لهم الثبات وسطروا ملاحم بطولية مع قوات النخبة وبمساندة ودعم قوات التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دحر قوى الشر والإرهاب وأدواتها واذرعها المختلفة لتنعم المدينة بالأمن والاستقرار».