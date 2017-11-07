عناوين ثقافية واجتماعية في "الفجيرة للثقافة"

الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ضمن الدورة الـ36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بجناح خاص يضم مجموعة من إصدارتها من العناوين الثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية في مجالات المسرح والشعر والقصة والرواية وأدب الرحلات والاقتصاد والإعلام.

ومن أبرز الكتب المعروضة في جناح الهيئة كتاب "سيرة حاكم" لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة من تأليف الكاتب مراد عبد الله البلوشي.

وينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، منذ نشأته، كما يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة صاحب السمو حاكم الفجيرة، ويرصد المؤلف اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات التي تسهل حياة الناس.

وقال حمدان كرم الكعبي، مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام: "المشاركة في المعرض تأتي انسجاماً مع سياسة الهيئة في تعزيز دور المشاركة في المعارض والمحافل التي تعزز الدور المنشود للقراءة، والاحتكاك والتجانس مع المؤسسات والهيئات العارضة ودور النشر، ومد جسور التواصل مع الثقافات المجتمعة بمعرض الكتاب".

وحظي جناح الهيئة خلال مشاركته بالمعرض بإقبال كبير من الزوار، حيث استقبل ركن الهيئة العديد من مديري المؤسسات وطلبة الجامعات والمدارس على مستوى الدولة، الذين تعرفوا إلى إصدارات الهيئة من الكتب المتنوعة ومختلف المطبوعات، وأعداد مجلة الفجيرة التي تصدرها الهيئة بشكل دوري.