المناهج..القوة الناعمة في الحرب على الإرهاب

ليلى خليفة (أبوظبي)

لن يطلع عبد الله أحمد «11 سنة» على سيرة القائد صلاح الدين الأيوبي، التي كانت ضمن منهاج الصف الخامس الابتدائي، فالصبي، الذي يدرس في المدرسة التجريبية الحديثة بكفر الشيخ المصرية، واحد من ملايين الطلبة العرب، الذين خضعت مناهجهم لعمليات تطهير من «الحض على العنف»، استجابة لتوصيات «تخطت الحدود»، اعتبرتها ركيزة أساسية في الحرب على الإرهاب. كما لن يرى طلال «9 سنوات» الأم «المحجبة»، التي تشارك أولادها الطعام، في درس لغة عربية كان مقرراً على الصف الثالث الابتدائي، فقد اقتضت التعديلات، التي أجرتها وزارة التربية والتعليم الأردنية أن تُرسم من دون غطاء رأس، فارتداؤه داخل المنزل «غلو».

ولا يمكن اجتزاء «تسونامي» تغيير المناهج من حراك إعادة صوغ المشهد الثقافي العربي، الذي انبثق عن تطورات غير مسبوقة عصفت بالمنطقة على أجنحة الثورات السياسية وما رافقها من انقلابات فكرية. ومع صعود «مناخ الخوف»، متعلقاً برافعة «داعش»، تماهت الحدود الفاصلة بين الأخطار الحقيقية والمفترضة، وتداخلت مصادر التهديد، وتعددت مسببات الهلع. واجتهدت نخب في البحث والتحليل، ولم تسلم المناهج من أصابع الاتهام، بوصفها المكون الأهم للمنظومة الفكرية. وسارع كثيرون، لا سيما المحسوبون على التيار الليبرالي، إلى المناداة بتغييرها، مستغلين جرائم «مصورة» ارتكبتها المنظمة الإرهابية كحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وذبح الأقباط في ليبيا، واستباحة الإيزيديين في العراق، في تعزيز تيار داعم للطرح على اعتبار أن المناهج «ملغّمة» بأفكار متشددة تهيئ جيلاً قابلاً للاختراق، وربما تفرّخ «داعشيين» جاهزين.

ويبدو أن المناهج هي العنصر التربوي، الذي تستهدفه الجهود المبذولة لتجفيف منابع الإرهاب، إذ لم تعلن وزارات التربية في الدول، التي قررت تغيير مناهجها، اتخاذ أي إجراءات نحو المعلم مثلاً رغم أن خبراء يرون أنه العنصر «الأخطر» لا سيما أنه المسؤول عما يصطلح تسميته بـ «المنهاج الخفي» ما يجعل الإجراءات «منقوصة»، وفقهم.

وتحولت المناهج إلى ملف ضاغط على الحكومات منذ هبت عليها رياح التسييس اعتباراً من عام 2001، على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر حين نعتت الإدارة الأميركية المناهج العربية بأنها «محرضة على الإرهاب»، وما لبثت أن تجدد هبوبها في أعقاب سقوط بغداد، حيث برزت مطالبات بتغيير مقررات تعليمية سادت في حقبة حكم صدام حسين، تلتها مرة ثالثة أعم وأشمل رافقت الحراك الثوري الذي ضرب الإقليم منذ عام 2011. ما أسفر عنه احتقان «مشروع» يتزامن مع كل إجراء تتخذه وزارات تربية عربية حيال مناهجها، إذ لا يمكن تجاهل حالة عدم الثقة بين العامة والغرب.