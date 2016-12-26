الشعب ينظم الملتقى الدولي الأول لأفضل الممارسات والتطبيقات الرياضية

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي بالشراكة مع شركة الشعب لكرة القدم، تنظيم أولى الفعاليات الرياضية لعام 2017 في إمارة الشارقة عبر تنظيمه الملتقى الدولي لأفضل الممارسات والتطبيقات الرياضية تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس النادي، ضمن رؤية النادي الاستراتيجية نحو نشر ثقافة التميز والتخطيط، بعد إطلاقه خطته الاستراتيجية التي أكد خلالها وجود نقاط قوة وتحسين تستدعي تطوير أدائه المستقبلي.

وعقدت اللجنة العليا اجتماعها الأول في النادي برئاسة عبدالله الدح أمين السر العام والدكتور عبدالله بن سلطان رئيس لجنة التخطيط والتطوير عضو مجلس الإدارة والمنسق العام للملتقى وعضوية محمد أحمد الكمالي وسعيد مطر والدكتورة نهي أحمد سامي مدير النادي، ووحيد عرفات المدير التنفيذي لنادي الشعب لكرة القدم ومحمد علي الحمادي المنسق العام والمسؤول الإعلامي، وخالد محمد مسؤول العلاقات العامة ومحمد الضريبي.

وتناول الاجتماع السمات العامة للملتقى، من حيث الأهداف والمضمون وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للنادي والنظرة المستقبلية ومعرفة أفضل المعايير العالمية للأندية في استقطاب اللاعبين والمدربين في كل الألعاب للاستفادة من التجارب الناجحة، كما تطرق إلى العديد من المحاور التي يجب أن يشملها الملتقى، وتم التأمين على العديد من النقاط التي سيتم الكشف عنها في الفترة القادمة.

وتم تشكيل اللجان المختلفة التي تخدم تنفيذ الملتقى على أرض الواقع، وتنفيذه بجودة ويستضيف شخصيات رياضية معروفة على مستوى العالم والوطن العربي.

وكان الشيخ سالم القاسمي اعتمد فكرة الملتقى في اجتماع مجلس الإدارة، مؤكداً أن الأندية الرياضية، كلها وليس نادي الشعب فقط، أحوج إلى أن تطلع على التجارب الدولية الناجحة وتتطور. ووجه بسرعة تشكيل اللجان المنظمة، خاصة بعد مباركة سمو رئيس النادي لفكرة الملتقى، ووضع مجلس الإدارة آلية للتنظيم، وشرعت كل لجنة في إعداد أجندتها.

وأكد عبدالله الدح الأمين العام: أن الملتقى سيكون حدثاً رياضياً كبيراً له أبعاده وفائدته الكبرى وتأثيراته الإيجابية على الرياضة، مؤكداً أن هذا الملتقى حظي بكل سبل النجاح وبرعاية كريمة من سمو رئيس النادي. وقال: ستكون هناك دراسات وتحليلات لعدد من تجارب الأندية التي حققت النجاح إلى جانب استضافة عدد من النجوم الدوليين والرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي، وهناك العديد من الأمور التي سنعلنها تباعاً».

من جانبه أكد الدكتور عبدالله بن سلطان المنسق العام للملتقى «أن التجربة نجحت في قطاعات عدة، ومنها الرياضية»، وأكد أن النتائج المتميزة لكافة الفرق «لن تأتي ألا بتطوير الأداء المؤسسي والوظيفي، وهذا التطوير يأخذ فترة زمنية ويجب على الجميع أن يدرك هذا الأمر»، مشيراً إلى أن نادي الشعب أخذ زمام المبادرة على مستوى الإمارة في تنفيذ هذا الحدث.