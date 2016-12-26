نورا البريكي تحصد ذهبية دبي للمبارزة فئة 15 سنة

دبي (الاتحاد)

أحرزت نورا البريكي لاعبة نادي بني ياس الميدالية الذهبية لفئة 15 سنة إناث، في بطولة دبي الدولية للمبارزة، التي نظمتها أكاديمية «كي أم» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد المبارزة، وشارك فيها عدد من الأبطال الأولمبيين تقدمهم الكوري سانج يونج بارك، الحاصل على ذهبية ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية، والرومانية آنا ماريا برازا صاحبة فضية أولمبياد 2008.

وفازت الرومانية آنا ماريا برازا صاحبة فضية أولمبياد 2008 بالمركز الأول في فردي سيدات، وحصل الياباني كازوياسو مينوبي على لقب فردي رجال، فيما حل الكوري سانغ يونغ بارك في المركز الثاني، وحصد الأسترالي فيليب سيلفا لقب بطولة دون 15 سنة ذكور.

جرت منافسات البطولة التي أطلقتها أكاديمية كي أم قبل خمس سنوات، بحضور مسؤولي مجلس دبي الرياضي واتحاد المبارزة، وشارك فيها 153 لاعباً ولاعبة من 37 دولة مختلفة حول العالم، وتنافسوا في أربع فئات هي: فردي رجال وفردي سيدات، وبطولة تحت 15 سنة ذكور وإناث.

وقدمت لاعبات الإمارات مستويات متميزة خلال البطولة، حيث حصلت العنود الساعدي من نادي الشارقة على برونزية فردي السيدات، ونالت كل من ديما حافور من نادي بني ياس، وشوق بلال من نادي الشارقة الميدالية البرونزية في فئة 15 سنة.

وحصلت البطولة على اهتمام كبير من قبل الجمهور حيث حرص عشاق رياضة المبارزة على متابعة المنافسات والاستمتاع بمهارات كبار نجوم اللعبة، والأبطال الأولمبيين الذين كان لمشاركتهم الأثر الأكبر في رفع مستوى التنافس وتحقيق البطولة للنجاح من الناحيتين الفنية والجماهيرية.

وحظيت المنافسات التي رعتها مجموعة قرقاش بتغطية إعلامية مميزة من قبل 360 سبورت الراعي الإعلامي للبطولة، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث أبرزت العديد من المواقع ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في رومانيا خبر مشاركة البطلة آنا ماريا برازا التي حصلت على ذهبية السيدات.

وأبدت البطلة الرومانية سعادتها الكبيرة بالمشاركة في البطولة، مشيرة إلى أن الحدث ضم العديد من الأسماء اللامعة في عالم المبارزة، وهو الأمر الذي شجعها أكثر للقدوم إلى دبي والمنافسة على لقب فردي السيدات، مضيفة أن حصولها على الميدالية الذهبية أسعدها كثيراً.

من جانبه أكد ميهيل كوزوف رئيس ومؤسس أكاديمية كي أم للمبارزة أنهم فخورون بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم هذه البطولة، لافتاً إلى أن الأكاديمية تحرص على مد جسور التعاون مع كل المؤسسات الرياضية التي يمكن أن تسهم في نشر اللعبة وتطويرها، مشيداً بحرص مسؤولي المجلس على دعم البطولة وتوفير أسباب النجاح لها.