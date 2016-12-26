سيف محمود بطل مهرجان «براعم الطاولة»

الشارقة (الاتحاد)

توج سيف محمود نجم نادي الشعب الصاعد بكأس المركز الأول في مهرجان البراعم الأول لكرة الطاولة الذي أقيم على ملعب نادي الذيد بفوزه في المباراة النهائية على زميله ذياب طارق لاعب «الكوماندوز» بنتيجة 3-0 بعد مواجهة حافلة بالإثارة والمستوى المميز للاعبين. ونال الأخير كأس المركز الثاني.

وتقاسم الثنائي أحمد الكعبي وحمد الكعبي لاعبي المدام المركز الثالث في البطولة،وفاز حمدان عبد الحميد لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل ضربة أمامية، وسلطان عبد الله لاعب نادي الذيد بجائزة أفضل ضربة خلفية، وعمر صابر لاعب نادي العروبة بجائزة أفضل إرسال، وإسحاق سالم لاعب نادي دبا الحصن بجائزة أفضل حركة قدمين. وشهد مراسم تتويج الفائزين حسن علي الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة الذي وجه الشكر إلى إدارة نادي الذيد على المجهود الكبير الذي بذل لإنجاح المهرجان والتنظيم المميز. من جانبها حرصت إدارة الذيد على تكريم اللاعبين الـ41 المشاركين في المهرجان.