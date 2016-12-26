  • الثلاثاء 28 ربيع الأول 1438هـ - 27 ديسمبر 2016م

محامل حمدان بن محمد تتألق في شواطئ دبي

«غازي 103» يرفرف بـ «شراع 60»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016

دبي (الاتحاد)

‬توج ‬طاقم ‬السفينة ‬«غازي ‬103» ‬لمالكها ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬ولي ‬عهد ‬دبي ‬رئيس ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬بناموس ‬سباق ‬الجولة ‬الأولى ‬من ‬بطولة ‬دبي ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدما، ‬الذي ‬نظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬أمس ‬الأول ضمن ‬روزنامة ‬السباقات ‬البحرية ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬2016-2017.

وشهد‎ ‬السباق ‬الكبير ‬تألقا ‬لافتا ‬لمحامل ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬التي ‬احتلت ‬المراكز ‬الثلاثة ‬الأولى، ‬فبعد ‬الحصول ‬على ‬المركز ‬الأول ‬وناموس ‬السباق ‬عبر ‬السفينة ‬غازي ‬103 ‬حل ‬طاقم ‬السفينة ‬زلزال ‬25 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬مروان ‬عبد ‬الله ‬محمد ‬المرزوقي ‬في ‬المركز ‬الثاني، ‬وجاء ‬طاقم ‬السفينة ‬الوصف ‬87 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬محمد ‬حمد ‬الغشيش ‬المري ‬في ‬المركز ‬الثالث.

وجرى‎ ‬السباق ‬المثير ‬في ‬أجواء ‬تنافسية ‬مميزة، ‬إذ ‬تجمعت ‬89 ‬سفينة ‬في ‬عمق ‬مياه ‬الخليج ‬العربي ‬واصطفت ‬في ‬منظر ‬بديع ‬عند ‬البوابات ‬الهوائية ‬لخط ‬البداية ‬قبل ‬أن ‬يرتفع ‬العلم ‬الأخضر، ‬معلنا ‬بداية ‬السباق ‬لترتفع ‬الأشرعة ‬البيضاء، ‬وتبدأ ‬المحامل ‬في ‬الإبحار ‬نحو ‬خط ‬النهاية ‬قبالة ‬شواطئ ‬الميناء ‬السياحي، ‬حيث ‬قطعت ‬المحامل ‬ما ‬يزيد ‬عن ‬17 ‬ميلا ‬بحريا ‬في ‬وقت ‬قياسي ‬ووجيز، ‬ساعدتهم ‬في ‬ذلك ‬حالة ‬البحر ‬ورؤية ‬اللجنة ‬المنظمة التي ‬قررت ‬تغيير ‬نقطة ‬النهاية، ‬نظرا ‬للحالة ‬الجوية ‬وحركة ‬الموج.

بدأ‎ ‬السباق ‬بإثارة ‬كبيرة، ‬حيث ‬بحث ‬كل ‬نوخذة ‬مع ‬بحارته ‬على ‬أقصر ‬طريق ‬يؤدي ‬إلى ‬خط ‬النهاية ‬مستفيدين ‬من ‬خبراتهم ‬المتراكمة ‬في ‬قراءة ‬حالة ‬البحر ‬وسرعات ‬الرياح ‬ليظهر ‬في ‬المراحل ‬الأولى ‬أكثر ‬من ‬منافس ‬من ‬اتجاهي ‬السينار ‬نحو ‬الهدف؛ ‬ليتقدم ‬طاقم ‬السفينة ‬براق ‬30 ‬لمالكه ‬محمد ‬راشد ‬الرميثي ‬وبقيادة ‬ابنه ‬النوخذة ‬راشد، ‬ويظهر ‬بعدها ‬وفي ‬المراحل ‬الحاسمة ‬منافسين ‬أقوياء ‬على ‬المراكز ‬الأولى ‬من ‬بينهم ‬طاقم ‬السفينة ‬غازي ‬103 ‬والذي ‬نجح ‬في ‬الوصول ‬أولا ‬إلى ‬خط ‬النهاية.

وأحسن‎ ‬حامل ‬لقب ‬بطولة ‬دبي ‬للسفن ‬الشراعية ‬في ‬الموسم ‬الماضي ‬طاقم ‬السفينة ‬غازي ‬103 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬المتميز ‬أحمد ‬سعيد ‬سالم ‬الرميثي ‬في ‬اختيار ‬المسار ‬المناسب ‬والذي ‬مكنه ‬من ‬الوصول ‬أولاً ‬متقدماً ‬على ‬جميع ‬المحامل ‬المشاركة، ‬ومن ‬بينها ‬بطل ‬سباق ‬القفال ‬26 ‬العام ‬الماضي ‬طاقم ‬السفينة ‬زلزال ‬25 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬مروان ‬عبد ‬الله ‬محمد ‬المرزوقي ‬والذي ‬كان ‬منافسا ‬قويا ‬على ‬المركز ‬الأول ‬حتى ‬الأمتار ‬الأخيرة ‬ليحتل ‬المركز ‬الثاني ‬والذي ‬يعتبر ‬بداية ‬جيدة ‬وأكثر ‬من ‬رائعة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا