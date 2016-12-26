«غازي 103» يرفرف بـ «شراع 60»

دبي (الاتحاد)
توج طاقم السفينة «غازي 103» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بناموس سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس الأول ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017.
وشهد السباق الكبير تألقا لافتا لمحامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى، فبعد الحصول على المركز الأول وناموس السباق عبر السفينة غازي 103 حل طاقم السفينة زلزال 25 بقيادة النوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي في المركز الثاني، وجاء طاقم السفينة الوصف 87 بقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش المري في المركز الثالث.
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بدأ السباق بإثارة كبيرة، حيث بحث كل نوخذة مع بحارته على أقصر طريق يؤدي إلى خط النهاية مستفيدين من خبراتهم المتراكمة في قراءة حالة البحر وسرعات الرياح ليظهر في المراحل الأولى أكثر من منافس من اتجاهي السينار نحو الهدف؛ ليتقدم طاقم السفينة براق 30 لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة ابنه النوخذة راشد، ويظهر بعدها وفي المراحل الحاسمة منافسين أقوياء على المراكز الأولى من بينهم طاقم السفينة غازي 103 والذي نجح في الوصول أولا إلى خط النهاية.
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