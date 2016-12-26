«غازي 103» يرفرف بـ «شراع 60»

دبي (الاتحاد)

‬توج ‬طاقم ‬السفينة ‬«غازي ‬103» ‬لمالكها ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬ولي ‬عهد ‬دبي ‬رئيس ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬بناموس ‬سباق ‬الجولة ‬الأولى ‬من ‬بطولة ‬دبي ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدما، ‬الذي ‬نظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬أمس ‬الأول ضمن ‬روزنامة ‬السباقات ‬البحرية ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬2016-2017.

وشهد‎ ‬السباق ‬الكبير ‬تألقا ‬لافتا ‬لمحامل ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬التي ‬احتلت ‬المراكز ‬الثلاثة ‬الأولى، ‬فبعد ‬الحصول ‬على ‬المركز ‬الأول ‬وناموس ‬السباق ‬عبر ‬السفينة ‬غازي ‬103 ‬حل ‬طاقم ‬السفينة ‬زلزال ‬25 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬مروان ‬عبد ‬الله ‬محمد ‬المرزوقي ‬في ‬المركز ‬الثاني، ‬وجاء ‬طاقم ‬السفينة ‬الوصف ‬87 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬محمد ‬حمد ‬الغشيش ‬المري ‬في ‬المركز ‬الثالث.

وجرى‎ ‬السباق ‬المثير ‬في ‬أجواء ‬تنافسية ‬مميزة، ‬إذ ‬تجمعت ‬89 ‬سفينة ‬في ‬عمق ‬مياه ‬الخليج ‬العربي ‬واصطفت ‬في ‬منظر ‬بديع ‬عند ‬البوابات ‬الهوائية ‬لخط ‬البداية ‬قبل ‬أن ‬يرتفع ‬العلم ‬الأخضر، ‬معلنا ‬بداية ‬السباق ‬لترتفع ‬الأشرعة ‬البيضاء، ‬وتبدأ ‬المحامل ‬في ‬الإبحار ‬نحو ‬خط ‬النهاية ‬قبالة ‬شواطئ ‬الميناء ‬السياحي، ‬حيث ‬قطعت ‬المحامل ‬ما ‬يزيد ‬عن ‬17 ‬ميلا ‬بحريا ‬في ‬وقت ‬قياسي ‬ووجيز، ‬ساعدتهم ‬في ‬ذلك ‬حالة ‬البحر ‬ورؤية ‬اللجنة ‬المنظمة التي ‬قررت ‬تغيير ‬نقطة ‬النهاية، ‬نظرا ‬للحالة ‬الجوية ‬وحركة ‬الموج.

بدأ‎ ‬السباق ‬بإثارة ‬كبيرة، ‬حيث ‬بحث ‬كل ‬نوخذة ‬مع ‬بحارته ‬على ‬أقصر ‬طريق ‬يؤدي ‬إلى ‬خط ‬النهاية ‬مستفيدين ‬من ‬خبراتهم ‬المتراكمة ‬في ‬قراءة ‬حالة ‬البحر ‬وسرعات ‬الرياح ‬ليظهر ‬في ‬المراحل ‬الأولى ‬أكثر ‬من ‬منافس ‬من ‬اتجاهي ‬السينار ‬نحو ‬الهدف؛ ‬ليتقدم ‬طاقم ‬السفينة ‬براق ‬30 ‬لمالكه ‬محمد ‬راشد ‬الرميثي ‬وبقيادة ‬ابنه ‬النوخذة ‬راشد، ‬ويظهر ‬بعدها ‬وفي ‬المراحل ‬الحاسمة ‬منافسين ‬أقوياء ‬على ‬المراكز ‬الأولى ‬من ‬بينهم ‬طاقم ‬السفينة ‬غازي ‬103 ‬والذي ‬نجح ‬في ‬الوصول ‬أولا ‬إلى ‬خط ‬النهاية.