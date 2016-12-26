«الإمارات» الأول في «عربية الشراع الحديث»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز منتخب الإمارات المركز الأول في التصنيف العام لمنافسات البطولة العربية للشراع الحديث، التي أقيمت في أبوظبي على مدار أربعة أيام، وشهدت نجاحاً كبيراً على المستوى الفني والنتائج، ونظمها نادي أبوظبي للشراع واليخوت. وتمكن أبطالنا من إحراز 9 ميداليات ضمن فئات البطولة المختلفة، مسجلين بذلك شهادة تفوق جديدة لبحارة الإمارات.

وتوج الفائزين أول أمس، الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بحضور معالي الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للشراع، والدكتور مألوف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع، وأحمد بن ودان نائب رئيس الاتحاد العربي للشراع، وسعيد زاده الأمين العام للاتحاد العربي للشراع الحديث، وعبد الله العبيدلي أمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

وكانت المنافسات قد اختتمت وسط أجواء إيجابية ساهمت في إخراج البطولة في الصورة المثالية والمشرفة، والتي يسعى إليها دوماً نادي أبوظبي في كل البطولات والأحداث التي يقوم بتنظيمها والإشراف عليها، وفي فئة الشراع الحديث بالتحديد، والتي تشهد رواجاً كبيراً في السنوات الأخيرة في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام.

واعتلى منصة التتويج في فئة الأوبتيسمت مختار هشام من الجزائر، وحل ثانياً علاء صالح من عمان، وثالثاً عبد العزيز الحمادي (الإمارات)، وفي فئة أوبتيمست فتيات حلت في المركز الأول سميحة نايل من عمان، وثانياً ضحى البشر من الإمارات، وثالثاً أماني بوشاير من الجزائر، وجاءت منافسات الليزر راديال لتهدي الفوز إلى داوود عبد الله من البحرين، وحل ثانياً سيف إبراهيم النعيمي من الإمارات، وثالثاً سعيد سالم الزيدي من الإمارات، وفي فئة الليزر 4.7 تمكن من إحراز المركز الأول عبد الملك غريب من عمان، وحل ثانياً محمد الحمادي من الإمارات، وثالثاً أحمد الحمادي من الإمارات، وكانت فئة الأوبتيمست جونيور قد شهدت تألق أبناء الإمارات الواعدين بحلولهم في المركزين الأول والثاني وهم غيث سلطان الفارسي وعبد الله الفيلكاوي. من ناحيته، توجه الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان بالشكر إلى نادي تراث الإمارات ونادي أبوظبي للشراع واليخوت، لحصول بحارتهم المشاركين على التصنيف الأول في المعدل العام للبطولة العربية، حيث حصد منتخب الإمارات للشراع تسع جوائز مقسمة إلى خمس جوائز لنادي تراث الإمارات وأربع جوائز لنادي أبوظبي. كما أشاد بالتنظيم الجيد لنادي أبوظبي قائلاً: دائماً ما يقدم لنا النادي أفضل تنظيم، ويحرص على أن تكون للبطولة صورة مثالية على أرض الإمارات، شاهدنا كل الرضا من المسؤولين في الاتحادين الآسيوي والعربي للشراع، وأيضاً الإشادة منهم بنجاح وتفوق البطولة.

وأكد أن اعتلاء أبناء الإمارات منصات التتويج هو إثبات لما تقوم به أندية الشراع في الدولة وبالتحديد نادي أبوظبي، ونادي تراث الإمارات في صقل وإعداد المواهب الشابة، من أجل المشاركات العالمية وتمثيل الدولة في الصورة الأفضل والمشرفة المحافل الدولية.

من جهته، توجه أحمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشراع واليخوت، بالشكر لكل شركاء النادي في النجاح، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الشراع والتجديف الحديث.

وعبر الرميثي عن الارتياح الكبير للصورة التي جاءت عليها المنافسات قائلاً: كانت المتعة هي العنوان الأساسي للبطولة في كل فئاتها، وأيضاً الإقبال الكبير من المشاركة العربية في بطولة أبوظبي التي شهدت تميزاً وأجواء أكثر من رائعة لمنافسات الشراع الحديث بأنواعه، وقد تابعنا التنافس القوي الذي ساهم في إثرائها في كل فئات البطولة. وأكد الرميثي أن النادي يمتلك أجندة متكاملة من أجل استضافة الأحداث والبطولات العالمية في الشراع الحديث، وسبق له تنظم البطولة الآسيوية والنهائيات المؤهلة لأولمبياد ريو العام الماضي، إضافة إلى الحضور الدائم لمنافسات بطل الإمارات. وقال: لدينا خطة متكاملة لكي يكون لأبوظبي حضور أكبر ومؤثر في فعاليات الشراع الحديث لا حد له في الارتقاء بهذه الرياضة.