«ماليس» لجودلفين يطارد كأس الكريسماس

دبي (الاتحاد)

يطمح الجواد «ماليس» لجودلفين إلى الفوز في سباق كريسماس كب للفئة الثالثة الذي يقام اليوم في مضمار راندويك الاسترالي. وظل الجواد بعيداً عن دوائر الفوز على مدى عامين قبل فوزه في سباق أي تي سي كب (قوائم) في روزهيل قبل ثلاثة أسابيع. وقال دارين بيدمان مساعد المدرب: «انقطع الجواد مدة عن الفوز، ولكننا لم نفقد الثقة به على الإطلاق»، واستطرد: «على الرغم من أنه لم يفز، إلا أنه كان يقدم أداء جيداً في مواجهة منافسين أقوياء، وكان الأمر متعلقاً بإيجاد السباق الأنسب له».

ويعتقد بيدمان والمدرب اوشيه بأنهما وجدا سباقاً آخر يناسب ابن الفحل توفيلو، وقال بيدمان: «الخطة الأصلية كانت تقتضي إشراكه في سباق الفئة الثالثة (ذا فيليار) في راندويك الأسبوع الماضي، ولكن الأرضية اللينة لن تناسبه، ولذلك تركناه في الإسطبل، أداء الجواد تحسن منذ فوزه الأخير، ويبدو هذا السباق مناسباً له.

ومرة أخرى، سيتولى قيادة ماليس الفارس الإنجليزي جيمس دويل الذي حقق في زيارته الحالية لأستراليا ستة انتصارات.

وأضاف بيدمان: «قدم جيمس أداء متميزاً توج بفوز الحصان في روزهيل، وفي هذا السباق حصل على بوابة أفضل، ويفترض أن يكون قادراً على أخذ موقع للاسترخاء قريبا من الصدارة«، ويعد«ماليس» أحد ثلاثة خيول لجودلفين يقودها دويل اليوم، حيث سيقود أيضا كل من الجواد غير المهزوم «بريكوشنس» بسباق ذا ريسيز هانديكاب، و«اسينارا» في سباق تاب ريوردس مايل، وكلا السباقان غير مصنف في سلم الدرجات.

وحقق دويل آخر فوز له مع «براتيسلافا» لجودلفين واوشيه في واريك فارم، وسيقود أربع خيول في روزهيل يوم السبت المقبل، من بينها جواد جودلفين «اشي بابا» في السباق غير المصنف ايه تي سي ميمبرشيب هانديكاب.