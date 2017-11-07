«التعاون» وبلجيكا يبحثان مكافحة التطرف والإرهاب

الرياض (وام)

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس اجتماع بين الأمانة العامة ومملكة بلجيكا برئاسة كل من عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون واشتن دريك نائب وزير الخارجية البلجيكي. واستعرض الجانبان علاقات التعاون وعدداً من القضايا التي تشهدها المنطقة وتطوراتها ومواجهة تداعياتها وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة التطرف والإرهاب وتمويله، والجهود التي يبذلها الجانبان في هذا الشأن. وأوضح العويشق أن الجانبين استعرضا كذلك الخطوات الإيجابية التي يمكن أن تؤسس لفهم مشترك بين الجانبين في مكافحة التطرف والإرهاب.