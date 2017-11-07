البشير يدعو إلى إغلاق مخيمات النازحين بدارفور

الخرطوم، جوبا (وكالات)

دعا الرئيس السوداني عمر البشير أمس إلى إغلاق مخيمات النازحين التي لجأ إليها ملايين الأشخاص هربا من المواجهات في إقليم دارفور بغرب البلاد، متهما منظمات أجنبية غير حكومية باستغلال هذه المخيمات لتحقيق مكاسب مالية.

وقال البشير، أمام مؤتمر للشباب في الخرطوم إن «النازحين يجب أن يعودوا إلى قراهم، ويجب إنهاء إقامتهم في المخيمات». وأضاف «دارفور الآن تتعافى والمرحلة الثانية هي لإخلاء مخيمات النازحين، النازحون واللاجئون يجب أن يعودوا إلى قراهم، سنوفر لهم الأمن ونقدم لهم الخدمات».

واتهم البشير منظمات إغاثة أجنبية لم يسمها باستغلال الوضع في هذه المخيمات لتحقيق مكاسب مالية وقال «الأجانب يأتون لتقديم الإغاثة وتصوير أهلنا للحصول على الدعم الذي يأخذون 80% منه، إنهم يستثمرون في معاناة أهلنا ويتاجرون باسم مساعدة النازحين».

من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان إن أكثر من مليون مواطن يواجهون المجاعة.

وجاء في البيان أنه على الرغم من أن 25.1 مليون شخص قد يواجهون المجاعة بحلول ديسمبر المقبل، هناك 8.4 مليون شخص يواجهون «عدم أمن غذائي حاد»، حيث اعتبر البيان الحرب الأهلية التي تعاني منها البلاد هي السبب في ذلك.

وقال سيرجي تيسوت، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) في جنوب السودان «موسم الحصاد لم يحقق قدرا كبيرا من الارتياح للملايين من مواطني جنوب السودان الذين لا يمتلكون الطعام الكافي». وأضاف «الحزام الأخضر للبلاد تعرض للتلف بسبب القتال، والتوصل لحل سلمي لهذه المأساة البشرية يجب أن تكون له الأولوية وإلا سوف يتفاقم الموقف العام المقبل». وقال عدنان خان من برنامج الأغذية العالمي «من المخيف رؤية أنه في أسوأ سيناريو، قد تظهر ظروف مشابهة في مناطق عدة عام 2018».