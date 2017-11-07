العبادي يوجه بإعادة النازحين إلى ديارهم بعد تطهير مدنهم

بغداد (الاتحاد)
أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، توجيهات بإعادة النازحين للمناطق المحررة غرب الأنبار، بعد تطهيرها من المتفجرات التي خلفها «داعش»، بالتزامن مع مواصلة القوات المشتركة عمليات تطهير أحياء مركز القائم بعد تحريره.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن «العبادي وجه الجهات المسؤولة في القائم وحديثة وغيرها من المناطق المحررة غرب الأنبار ببذل أقصى جهودها لتطهير الأحياء السكنية والطرق والمؤسسات والدوائر من المتفجرات التي خلفها التنظيم الإرهابي، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين وعودة النازحين». كما وجه بدراسة مطالب المواطنين والموظفين التي طرحت من قبلهم خلال زيارته أمس للمناطق المحررة غرب الأنبار.
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من جانب آخر رأى مسؤول الملف الأمني في كركوك اللواء الركن معن السعدي، أن المحافظة تعتمد على جهد استخباراتي أكثر من العسكري، وذلك بعد وقوع تفجيرات انتحارية قرب مقر لميليشيا الحشد الشعبي في المدينة. وقال إن «منفذي اعتداء الأحد كانوا من جنسيات أجنبية، ولهم وكر بمنطقة الحادث». وكان محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، دعا عقب تفجيرات أمس الأول، رئيس الحكومة إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المدينة.