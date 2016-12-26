أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة «بن حم للسفر والسياحة» مع شركة «كوكس آند كينج للسياحة» الهندية اتفاقية شراكة تكون «بن حم للسفر والسياحة» بموجبها هي الوكيل المعتمد والممثل لشركة «كوكس» في إمارة أبوظبي.

حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حم»، والشيخ سالم بن مسلم بن حم، والشيخ عبدالله بن مسلم والشيخ راشد بن مسلم، وبول سينج الرئيس التنفيذي لشركة «كوكس آند كينج»، وعبدالله العامري المدير المالي لمجموعة بن حم، ونبيل الصايغ مدير عام مجموعة «سفريات بن حم والأمان»، وسمير حافظ مدير مكتب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، وعدد من مديري شركات بن حم.

وقال بول سينج إن الشراكة بين مجموعة «بن حم للسفر» و«كوكس آند كينج للسياحة» خطوة مهمة في تعزيز قطاع السفر بالإمارات والهند، خصوصاً أن مجموعة «بن حم للسفر» تحظى بسمعة طيبة في الإمارات، ونتطلع إلى دعمها في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا في دولة الإمارات، مضيفاً أن «كوكس آند كينج» تجلب شهريا ما بين 300 و400 سائح هندي إلى الإمارات لأغراض ترفيهية وسياحية بحيث تعتبر الهند أكبر سوق خارجية مصدرة للسياح بالنسبة إلى الإمارات.

من جانبه، قال نبيل الصايغ إن مجموعة «بن حم» لديها الآن 11 مكتباً للسفر والسياحة منتشرة في أبوظبي والعين ودبي، منها 5 مكاتب بأبوظبي ودبي تحت مسمى «بن حم للسفر والسياحة»، إلى جانب 6 أفرع تحت مسمى «الأمان للسفر والسياحة» و«العين إكسبريس» منتشرة بمدينة العين وضواحيها.

وأضاف الصايغ أن الهدف الرئيس من هذا التوسع هو الإسهام في تغطية احتياجات ومتطلبات السوق ودعم القطاع السياحي بالدولة الذي شهد في الآونة الأخيرة طفرة نوعية كباقي القطاعات، كما نوه بالجهود القيمة لجميع العاملين بمكاتب بن حم للسفر.

وأوضح أن بداية الشركة كانت منذ 40 عاماً، إيماناً من مجموعة «بن حم» بتدشين هذه الريادة التي حققتها في مجال السياحة والسفر بأسواق الإمارات فبعد الانطلاقة والنجاح الكبيرين اللذين حققتهما مجموعة بن حم في مجال السفر والسياحة في مدينة العين أيضاً تم افتتاح أول فروعها في العاصمة أبوظبي تحت مسمى «وكالات بن حم للسفر والسياحة» وذلك عام 1983 وبفضل الإدارة المتميزة والكفاءات العالية لموظفيها حققت نجاحات متتالية لتصل إلى المرتبة الأولى كأكبر وكالات «إياتا» في مدينة أبوظبي في الوقت الحالي وتعمل «وكالات بن حم للسفر والسياحة» كوكيل معتمد لأكثر من 65 شركة طيران عالمية وتتعامل مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى شركات البترول والمؤسسات الكبرى.

وتابع: الوكالة عضو في نظام الـBSP) Bank Settlement Plan) التابع للأياتا، حيث نتعامل مباشرة مع جميع شركات الطيران العالميـة دون اللجوء إلى الوكيل العام. الوكالة عضو في نظام الـe- ticketing الذي يتيح لنا إصدار التذاكر الإلكترونية على مدار الساعة وإرسال التذكرة إلى العميل عن طريق الهاتف، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى التذاكر الورقية المتعارف عليهـا.

كما أشار نبيل الصايغ إلى أن معظم التقارير التي صدرت في الفترة الأخيرة تؤكد أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الدول الأكثر تطوراً في مجال السفر والسياحة لان دولة الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية أخرى في قطاع السفر والسياحة فقد احتلت المرتبة الأولى في حملات تسويق الواجهات لا سيما من خلال حضورها المميز في المعارض الدولية الكبيرة في مجال السفر والسياحة، كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة على العالم في الأولويات الحكومية بالنسبة إلى القطاع السياحي.