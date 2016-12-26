دبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة الحبتور مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المقر الرئيس لمجموعة الحبتور، وتهدف المذكرة التي يُعمَل بها لمدة عام، إلى إرساء أسس التعاون بين الكيانين، وتعطي مجموعة الحبتور بموجبها الأولوية في الأعمال للتعامل مع الشركات المنتمية إلى المؤسسة التي تثبت قدرتها على تأمين خدمة تنافسية، بحسب بيان أمس.

يُشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنشئت عام 2002 باعتبارها قسما منبثقا عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من أجل دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويده بالمعلومات وتأمين قنوات التواصل معه.

وأشاد خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد دولة الإمارات. «يسعدني دعم الشركات المنتسبة إلى المؤسسة لمساعدتها على النمو، دبي هي أرض الفرص، وتتمتع بالعديد من المزايا لدعم رواد الأعمال في مسيرتهم نحو النجاح».

وقّع محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور، مذكرة التفاهم مع عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي منظمة حكومية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في دبي عبر خلق بيئة مؤاتية للأعمال من أجل تسهيل إطلاق مشاريع جديدة وتحفيز أنشطة ريادة الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.