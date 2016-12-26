«غرفة دبي» تحصد جائزة ضمان للصحة المؤسسية 2016

دبي (الاتحاد)
حصدت غرفة تجارة وصناعة دبي جائزة ضمان للصحة المؤسسية 2016، وذلك خلال حفلٍ أقيم مؤخراً في منتجع ويستن أبوظبي للجولف حيث شهدت الغرفة تنافساً شديداً بينها وبين المرشحين للتصفيات النهائية للجائزة.
وفازت الغرفة ضمن فئة الصحة المؤسسية والمبادرات الصحية وذلك عن مبادرة «صحتي»، حيث شهدت الغرفة تنافساً شديداً بينها وبين المرشحين الـ 7 للجائزة، والتي تنظمها شركة «ميد» سنوياً، حيث تنافست الغرفة في المرحلة النهائية مع إكسبو 2020 وجامعة نيويورك بأبوظبي ومجموعة «ترانس جارد» والعربية للطيران وشركة «سي دريل» وأبوظبي للتمويل وبنك المشرق.
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وأضاف الزعابي قائلاً:«يساعدنا الحصول على هذه الجائزة على تعزيز مبادرة«صحتي» وتحفيز المؤسسات الأخرى على تبني مثل هذه المبادرات والممارسات الصحية لموظفيها، بالإضافة إلى تعزيز رسالة الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات».
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وشارك 22% من الموظفين في الدورة الثالثة لمبادرة صحتي، حيث خسر المشاركون نحو 70 كيلو جراماً من الشحوم، ومشوا 22.9 مليون خطوة خلال فترة البرنامج، أي ما يعادل رحلة ذهاب وإياب سيراً على الأقدام من دبي إلى القطب الشمالي.