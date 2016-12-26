الاقتصاد الإماراتي يحمل بوادر التفوق

في مرحلة يسود فيها الالتباس الجيوسياسي على مستوى العالم بدفعٍ من تأثير الدومينو الذي يُحتمَل أن يمارسه استفتاء «بريكست» على تماسك الاتحاد الأوروبي، وعلى ضوء الضعف الذي تعاني منه المصارف الإيطالية، وسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التي لم تتضح معالمها بعد، واشتداد التشنّجات بين القوى العالمية، أتصوّر أن الإمارات سوف تتحوّل ملاذاً آمناً للمستثمرين الأجانب والمحليين.
لا يُخيَّلن إليكم أنني من المتفائلين الدائمين. لا أتردّد أبداً في التصرّف حسب قناعاتي. ومع أنني ابتعت مؤخراً فنادق في أوروبا والولايات المتحدة، يتركّز السواد الأعظم من استثماراتي راهناً ومستقبلاً في الإمارات العربية المتحدة.
لقد سُررت، في مطلع الشهر الجاري، بافتتاح المجموعة الفندقية في الحبتور سيتي - أول فندق سانت ريجيس في دبي، وفندق دبليو، وأكبر فندق ويستن في المنطقة. كما أننا أعدنا افتتاح فندق متروبوليتان دبي على شارع الشيخ زايد، فيما نترقّب الافتتاح الكبير لمنتجع ونادي الحبتور للبولو في مطلع العام المقبل.
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في الإجمال، تشير التوقعات -بما في ذلك توقعات صندوق النقد الدولي- إلى أن النمو سيسجّل ثلاثة في المئة العام المقبل، وتؤكّد شركة «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية التي يُستشهَد بدراساتها على نطاق واسع، أن الاقتصاد الإماراتي «سيكون على الأرجح الأفضل أداءً في الخليج في 2017-2018». ربما نهضت الإمارات من الرمال، لكن هذا لا ينطبق أبداً على اقتصادنا في الوقت الراهن، فأسسه راسخة صلبة، وتزدهر نجاحاتنا في أجواء سليمة وآمنة قوامها سياسة الباب المفتوح، ويعطي الاقتصاد الإماراتي قيمة كبيرة للابتكار مع السعي خلف التفوّق في القطاعَين العام والخاص على السواء. تُعرَف بلادنا بسهولة القيام بالأعمال بعيداً من البيروقراطية الثقيلة الوطأة، ما دفع بالعديد من الشركات الدولية إلى نقل مراكزها الرئيسة إلى أبوظبي ودبي. لقد تعلّمنا دروساً قاسية من الركود العالمي عام 2008، تلك الصدمة التي دفعت بالحكومة إلى إرساء العديد من المصدّات الاقتصادية للتحصّن من التداعيات المؤذية في المستقبل. كانت مرحلة صعبة، لكننا بعون الله جاهزون اليوم لمواجهة ما ليس متوقعاً.
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بالطبع، سيُطل المشكّكون وتجار الهلاك برؤوسهم دائماً، وكذلك وسائل الإعلام، لا سيما الغربية منها، التي يحلو لها إطلاق عناوين سلبية، لكن بما أنني رجل أعمال يواكب عن كثب أوضاع بلاده وما تتمتع به من إمكانات وحظوظ، لا يسعني سوى التثاؤب عند سماع كلامهم. نحن الذين يحالفنا الحظ بالعيش والعمل في هذه البلاد نقدّر كل الفرص التي تتيحها الإمارات. السماء هي الحدود بالنسبة إلى من تراودهم أحلام كبيرة، ويُبدون استعدادهم للكدّ والاجتهاد من أجل تحقيقها... أو ربما لا حدود لديهم على الإطلاق.