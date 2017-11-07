انطلاق الدورة الخامسة من «دروب الطوايا»

أبوظبي (وام)
انطلقت أمس الأول في أبوظبي فعاليات الدورة الخامسة من «دروب الطوايا» - أحد أبرز البرامج المصاحبة للدورة التاسعة من «فن أبوظبي»، والذي تبدأ فعالياته غداً الأربعاء.
وأقيم أول الاستعراضات الفنية من «دروب الطوايا» في «معرض 421 « في ميناء زايد بأبوظبي تحت إشراف المنسق الفني طارق أبو الفتوح، ويتيح البرنامج للجمهور فرصة التفاعل مع عروض الأداء المعاصرة عن طريق دعوة فنانين عالميين، بتقديم أعمال فنية تتشابك مع النسيج العمراني للمدن.
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وسيكون جمهور «فن أبوظبي» على موعد مع الفكاهة وأمسية «ستاند أب كوميدي» مساء يوم الجمعة 10 نوفمبر، ويقدمها الكوميديان ونهو تشونغ الحائز على جوائز والإماراتي عمر إسماعيل.
كما يقدم «فن أبوظبي» فعالية إطلاق كتاب: «ص ص س - كيف تحاكي صوت الساحل باستخدام يدين وسجادة»، من تأليف الفنان جودت إريك، وتم إصداره من قبل المبادرة المستقلة للنشر «كيف ت»، والتي تأسست عام 2012 من قبل الفنانتين مها مأمون وآلاء يونس، ويقدم الكتاب إرشادات دقيقة باستخدام يد المؤدي وسجادة اصطناعية.