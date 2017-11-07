انطلاق الدورة الخامسة من «دروب الطوايا»

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس الأول في أبوظبي فعاليات الدورة الخامسة من «دروب الطوايا» - أحد أبرز البرامج المصاحبة للدورة التاسعة من «فن أبوظبي»، والذي تبدأ فعالياته غداً الأربعاء.

وأقيم أول الاستعراضات الفنية من «دروب الطوايا» في «معرض 421 « في ميناء زايد بأبوظبي تحت إشراف المنسق الفني طارق أبو الفتوح، ويتيح البرنامج للجمهور فرصة التفاعل مع عروض الأداء المعاصرة عن طريق دعوة فنانين عالميين، بتقديم أعمال فنية تتشابك مع النسيج العمراني للمدن.

ويستكشف البرنامج هذا العام تفاعل الفن المعاصر مع تنوع أصوات مدينة أبوظبي الكوزموبوليتانية، حيث تتعدد اللغات المنطوقة وتتلاقى الجغرافيا الاجتماعية والتأثيرات الثقافية ببعضها بعضاً. وقام الفنان ومؤلف الموسيقى الإلكترونية طارق عطوي بنشر ميكرفونات في أنحاء متفرقة من ميناء زايد لتسجل أصواته وضجيجه والأنشطة الطبيعية والبشرية.. فيما قدم طارق عطوي للجمهور عرضاً موسيقياً، استخدم فيه التركيبات الصوتية الناتجة عن هذا المزيج المتكون من أصوات الهواء والماء والطيور والحجارة والميناء مع الفنانين إيريك لا كازا ومازن كرباج في «معرض 421». ويعود دانيل فتزل وفرقة ريميني بروتوكول إلى «فن أبوظبي» بعرض يدعو للتأمل بعنوان «إفروس مشي الماء» يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر. كما يقدم «دروب الطوايا» عرضين في منارة السعديات من تأليف الفنان حسن خان الحاصل على «جائزة الأسد الفضي» في معرض بينالي البندقية هذا العام، ويقدم خان عرضه الأول في السابع من نوفمبر بعنوان «الواحدة الكبيرة»، أما عرضه الثاني «ذخيرة حية.. موسيقى للتصفيق رباعي وتري وموسيقي إلكترونية حية» فيقدمه في التاسع من نوفمبر. بينما يقدم الفنان زان ياماشيتا في الثامن من الشهر نفسه عرض بعنوان «المسيرة العظيمة».

وسيكون جمهور «فن أبوظبي» على موعد مع الفكاهة وأمسية «ستاند أب كوميدي» مساء يوم الجمعة 10 نوفمبر، ويقدمها الكوميديان ونهو تشونغ الحائز على جوائز والإماراتي عمر إسماعيل.

كما يقدم «فن أبوظبي» فعالية إطلاق كتاب: «ص ص س - كيف تحاكي صوت الساحل باستخدام يدين وسجادة»، من تأليف الفنان جودت إريك، وتم إصداره من قبل المبادرة المستقلة للنشر «كيف ت»، والتي تأسست عام 2012 من قبل الفنانتين مها مأمون وآلاء يونس، ويقدم الكتاب إرشادات دقيقة باستخدام يد المؤدي وسجادة اصطناعية.