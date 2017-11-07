أستراليا.. وأزمة مركز «مانوس»!

ماكس بيراك*

خلال السنوات الأربع الماضية، عمدت أستراليا إلى احتجاز مئات اللاجئين في جزيرة نائية تابعة لدولة بابوا - غينيا الجديدة. ومنذ البداية، لم يتوقف اللاجئون الذين حاولوا دخول أستراليا بطرق غير شرعية عن المطالبة بإغلاق المعتقل، وتظاهر أيضاً المئات من الأستراليين وهم يرفعون لافتات كتبت عليها عبارة: «أعيدوهم إلى هنا».

ويوم الخميس الماضي، قطعت السلطات الكهرباء والخدمات الصحية والخدمات الغذائية عن مركز الإيواء المقام في جزيرة «مانوس» التابعة لبابوا- غينيا الجديدة، إيذاناً بإغلاقه تماماً. وكان قرار إغلاقه الذي صدر عن المحكمة العليا في بابوا غينيا- الجديدة قد حدد يوم 31 أكتوبر موعداً نهائياً لإغلاقه. إلا أن اللاجئين الذين يبلغ عددهم 606، وكلهم رجال، بقوا في المركز، وتركوا هناك من دون تقديم الخدمات لهم. ويقول «المحتجزون» إنهم يعيشون على الأغذية المعلبة، ويحفرون الأرض بحثاً عن مياه الشرب.

وقد بدأت مظاهر التوتر تتفاقم بين المحتجزين والسكان المحليين بعد تزايد حالات العنف، وقد سجلت حالات موت في بعض الشجارات التي تكررت بين الطرفين. وازدادت هذه المشكلة خطورة بعد انسحاب حراس الأمن المتعاقدين من الجزيرة. وفي يوم الثلاثاء الماضي، تداولت بعض الصحف العالمية ومجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان، أخبار تعرّض اللاجئين في الجزيرة إلى سرقة متعلقاتهم الخاصة من طرف بعض السكان المحليين بسبب غياب نظام حراسة المعتقلات.

ومع تفاقم المعاناة أصبح مركز الإيواء هذا وصمة عار لبلد كان يُظنّ أنه هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان في العالم. وشهد مركز الاحتجاز العديد من الحوادث المرعبة بما فيها حالات التمرّد والإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى محاولات الانتحار المتكررة لبعض نزلائه. وفي واحد من أخطر هذه الحوادث، هاجمت قوات الشرطة المحلية، وبدعم من السكان المحليين، مركز الاحتجاز فجرحت 77 رجلاً وقتلت واحداً بعد ضربه على الرأس بحجر. وذكر تقرير للأمم المتحدة أن 88% من المحتجزين الذين خضعوا للفحوص الطبية في جزيرة «مانوس»، ظهرت عليهم الإشارات الدالة على الاكتئاب والغضب وبعض المشاكل النفسية الأخرى الناتجة عن القلق والتوتر.

ومن بين هؤلاء المحتجزين الذين يبلغ عددهم 606، وجد موظفو دائرة الهجرة الأسترالية أن 440 رجلاً يمكن اعتبارهم ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية للجوء. وتم إلغاء طلبات نصف الباقين للحصول على اللجوء السياسي، وحُرم 50 لاجئاً من تقديم حق طلبات اللجوء بسبب تظاهرات الاحتجاج التي شاركوا فيها ضد الأوضاع السائدة في مركز الاحتجاز.