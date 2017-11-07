تونس تتوقع إنتاجاً قياسياً من زيت الزيتون هذا الموسم

تونس (رويترز)

قال وزير الفلاحة التونسي سمير بالطيب، أمس، إن بلاده تتوقع تحقيق مستوى قياسي من إنتاج زيت الزيتون خلال هذا الموسم عند نحو 280 ألف طن، بما يقترب من ثلاثة أمثال إنتاج الموسم الماضي.

ومنذ سنوات، تحتل تونس مكانة بين أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، لكنها تأمل أن تكون في مرتبة لا تقل عن الثانية عالمياً هذا الموسم بفضل الإنتاج الكبير الذي تتوقعه، والذي سيعزز صادراتها في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد. وقال بالطيب «إنتاج زيت الزيتون يتوقع أن يكون قياسياً واستثنائياً هذا الموسم، وسيصل إلى نحو 280 ألف طن». وبلغ الإنتاج العام الماضي 95 ألف طن.

وأشار إلى أن بلاده ستصدر نحو 220 ألف طن من الإنتاج، بينما ستخصص نحو 60 ألف طن للاستهلاك المحلي. وتأمل تونس أن تعزز صادرات زيت الزيتون عائدات البلاد، وتساهم في خفض العجز التجاري القياسي الذي بلغ 11.460 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وتعاني تونس تقلص الموارد المالية منذ انتفاضة عام 2011. وزادت حدة الأزمة الاقتصادية مع استمرار هبوط قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار واليورو.

وتتوقع الحكومة التونسية أن ينمو اقتصادها ثلاثة بالمئة العام القادم مدفوعاً بنمو قطاع الزراعة.