«كارلو ألفونسو نَلّينو» .. يتقصّى أخبار الجزيرة

ترجمة: عزالدين عناية

شكّل تاريخ التواصل بين العرب واليهود في شبه الجزيرة العربية، قبل الإسلام، محلّ عديد الأبحاث، جاء التطرق فيها إلى المسألة من زوايا متنوعة وخلفيات متباينة. اختلطت فيها الرصانة العلمية بالاستنتاجات المتسرعة والمغالية أحياناً. أكان الأمر يتعلق بحضور اليهود في المنطقة أو بتأثيرات التوراة وتراث ما بعد التوراة. المستشرق الإيطالي كارلو ألفونسو نلّينو (1872-1938) أحد هؤلاء الذين أدلوا بدلوهم في المجال، وما زال تأثير مقوله في الاستشراق الإيطالي الحالي بارزاً. إذ ليس عرضاً أن نجد مجمل الدراسات الإيطالية عن الجزيرة العربية قبل الإسلام، تهتدي بهديه وتقتفي أثره، بوصفه نقطة مرجعية في الموضوع. وضمن هذا الإطار، مثّل نلّينو علماً بارزاً لمؤرخي الأدب يفوق ما حازه في أوساط المؤرخين عامة.

إطار حضاري عام

هذا وقد وردت الأبحاث التاريخية لنلّينو عن حقبة الجاهلية ضمن الجزء الثالث من مؤلف «مجموعة الأعمال المنشورة. تاريخ الجزيرة قبل الإسلام» (1941)، وقد تمحورت حول المسائل التالية:

1- بحث مختصر بعنوان «تشكّل القبائل العربية قبل الإسلام» (1893).

2- «اليهود والنصارى في الجزيرة العربية قبل الإسلام»، وهو خلاصة محاضرات أُلقيت في جامعة روما «لاسابيينسا» (1914/‏1915).