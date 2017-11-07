غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع وفد أسترالي



تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 الشارقة(الاتحاد) بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من الغرفة التجارية الأسترالية العربية في ولاية نيو ساوث وايلز، تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق مزيد من التعاون بين أعضاء الغرفتين من ممثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. واتفق الجانبان على دعم وإيجاد المناسبات والفعاليات المشتركة لتبادل الأفكار والخبرات والمبادرات الهادفة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة وولاية نيو ساوث ويلز، بما ينمي ويدعم العلاقات الاقتصادية البينية ويساهم في رفع معدلات التبادل التجاري.