«سوق أبوظبي» يوفر منظومة تقارير ذكية

أبوظبي (وام)

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية استخدام منصة جديدة لذكاء الأعمال وتخزين البيانات وفرتها شركة الخليج للحاسبات الآلية «جي. بي. إم»، المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات.ونفذت «جي. بي. إم» بنجاح مشروع منصة ذكاء الأعمال وتخزين البيانات مطلع العام الجاري، وجرى هندسة المنصة الجديدة لدعم الإدارة العليا ومستخدمي الأعمال في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عملية اتخاذ القرار، وذلك من خلال تزويدهم بلوحات بيانات تنفيذية في مختلف القطاعات مدعومة بمؤشرات أداء رئيسية وتحليلات يتم عرضها بأسلوب سريع وسهل الوصول إليه.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه مع بزوغ العصر الرقمي نشهد نمواً ملحوظاً للبيانات يجعلها أكبر مورد طبيعي نمتلكه وفي مواجهة زيادة الطلب على التحليلات وتنامي البيانات الخاصة بسوق الأوراق المالية ومتطلبات تقديم التقارير المعقدة اتخذنا القرار بتطوير منظومة العمل البياني عندما يتعلق الأمر بالبحث عن البيانات المؤرشفة التي نمتلكها لتحليلها فضلاً عن استكشاف أنماط في التعاملات السوقية وتحليلها إضافة إلى إدارة خدمات قواعد البيانات، وهو الأمر الذي يعزز من جودة الأنظمة الحالية الموجودة في السوق.

وفي تعليقه على المشروع، قال ميكال خوري مدير عام GBM في أبوظبي واليمن إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعد أحد محركات النمو والتقدم الاقتصادي في دولة الإمارات، وقد حظينا بالتعاون معهم بشكل وثيق في هذا المشروع. وأشار إلى أن «جي. بي. إم» نجحت في تقديم منصة كفؤة وعملية وفعالة من حيث التكلفة تتيح لفريق الإدارة العليا ومستخدمي الأعمال في سوق أبوظبي للأوراق المالية الاستفادة من البيانات الغنية المتاحة أمامهم.