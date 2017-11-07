«الصكوك» تطلق حملة لتشجيع السكان على تحديد صعوبات الادخار



تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) أطلقت شركة الصكوك الوطنية حملة على مستوى الدولة لتشجيع السكان على تحديد الصعوبات الشخصية التي تواجههم في سبيل الادخار، ضمن مساعيها لغرس ثقافة الادخار في الدولة. وتدعو الصكوك الوطنية الجمهور إلى حوار مفتوح حول أعذارهم المالية باستخدام وسم #عذرك_لعدم_الادخار، حيث ترغب في تفهم الصعوبات المشتركة التي تعترض سبيلهم نحو الادخار في الإمارات، سواء كان إنفاق الكثير من المال على الوجبات السريعة خلال أيام الأسبوع أو على شراء السلع الترفيهية.وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية: «لطالما دعمنا طموحات الحكومة منذ فترة طويلة في تعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار، في بلد يسجل فيه الإنفاق معدلات مرتفعة نظراً لارتفاع معدل المداخيل، ويدرك أغلب الناس أن عليهم الادخار، إلا أنهم يواجهون صعوبة في معرفة كيفية البدء في الادخار للوصول إلى السعادة المالية».