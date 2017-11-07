دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «دو» للاتصالات اتفاقية شراكة مع «سوق.كوم» لتعزيز حضور «دو» في التجارة الإلكترونية. وتتيح الشراكة للعملاء الحصول على ما يرغبون فيه من منتجات وخدمات «دو» عبر منصة «سوق.كوم»، التي استحوذت عليها مؤخراً على شركة «أمازون». وبهذه الشراكة، تكون «دو» أول مزود خدمات اتصال على مستوى المنطقة يتعاون مع شركة أمازون الرائدة في مجال خدمات التجارة الإلكترونية.

ويوفر موقع «سوق.كوم»، من خلال هذه الشراكة العديد من المنتجات والخدمات التي تقدمها «دو»، بما في ذلك خدمة شراء شرائح الهاتف المتحرك، وخدمة إعادة شحن الرصيد، إضافة إلى باقات الدفع الآجل التي سيتم عرضها على الموقع، بحيث يتمكن العملاء من اختيار الباقة التي تناسبهم والاشتراك بها، إضافة إلى ذلك ستتوافر عبر الموقع باقات بيانات متعددة يمكن للعملاء الاشتراك بها، مع محفظة متكاملة من الأجهزة والمنتجات التكنولوجية، تشمل أجهزة آبل وسامسونج وهواوي ونوكيا.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «ندرك حجم التحولات التي يشهدها عالمنا اليوم، وتوجهات العملاء في الإمارات نحو الاعتماد بشكل أكبر على التسوق الإلكتروني. ونسعى من خلال شراكتنا الحصرية مع منصة التجارة الإلكترونية سوق.كوم إلى توفير قيمة مضافة لعملائنا المخلصين لعلامتنا التجارية، وتمكينهم من الحصول على خدماتنا بشكل سلس ومميز. ونحن سعداء بهذه الشراكة التي ستساهم بلا شك بتعزيز وصول خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة لعدد أكبر من للعملاء».

من جانبه، قال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في سوق.كوم: «لطالما تمحورت أولوياتنا حول تمكين عملائنا من الوصول إلى خدمات أكثر كفاءة وفعالية، عبر تقديم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة.