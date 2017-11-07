مباراتان في كأس الاتحاد للصالات اليوم

دبي (الاتحاد)

تلتقي فرق مليحة مع خورفكان، والحمرية مع الظفرة، في الساعة السادسة والربع مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة والأخيرة لتمهيدي كأس الاتحاد التنشيطية لكرة قدم الصالات، على أن يلعب دبا الحصن مع البطائح، واتحاد كلباء مع شباب الأهلي دبي غداً.

وحسم الظفرة حامل اللقب البطاقة الأولى المؤهلة إلى نصف النهائي، برصيد 12 نقطة، وأصبحت مبارياته من الجولة الرابعة تحصيل حاصل، ليصبح الصراع على البطاقة الثانية بين فريقي الحمرية ومليحة، وتقرر أن تجرى مباراتا الحمرية مع الظفرة، ومليحة مع خورفكان في توقيت واحد، بسبب تساوي الحمرية ومليحة، في كل شيء. وحول استعدادات الحمرية لمباراة اليوم، قال أحمد الكتبي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الرياضية: جاهزون للمباراة، والمهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، وهدفنا الوصول إلى «مربع الذهب» وهذا ليس غريباً أو جديداً على الحمرية الذي سبق له وصول نصف نهائي بطولة الكأس، بالإضافة إلى أنه أول فريق يلعب في نهائي كأس الاتحاد، وخسرنا أمام القوات البرية، والطموح حق مروع للجميع. وأشاد الكتبي بفكرة اللاعب الأجنبي، وقال: «التأثير الإيجابي للاعبين الأجانب بدأت تظهر بسرعة في اللاعبين المواطنين، من حيث المهارات الفردية والتكتيك العالي، في معظم المباريات، بالإضافة إلى مساهمات الأجنبي في تغيير خريطة اللعبة». ومن ناحيته، أكد عبد الله القايدي، مشرف فريق مليحة، أن المباراة صعبة، ومليحة يكن كل الاحترام والتقدير لخورفكان صاحب الصولات والجولات في اللعبة، ولاعبو الفريق عازمون على بلوغ نصف النهائي الذي يعتبر الهدف الأول للفريق، وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث.

وأضاف: «تفكيرنا في حسم بطاقة التأهل، ونتمنى أن نوفق في الفوز، خصوصاً أن الفريق في تطور من مباراة إلى أخرى، وكل الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب بدر الزرعوني وطاقمه المساعد، وأيضاً مجلس إدارة النادي برئاسة مصبح بالعجيد الكتبي، على دعم الفريق ومساندته».